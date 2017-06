El sueño americano de Claudia Rojo

Han pasado ya dos años desde que Claudia Rojo tomase la decisión de marcharse a Estados Unidos y la perspectiva del tiempo le permite afirmar que “es una de las mejores que he realizado en mi vida”. Primero, porque le deja compaginar una carrera como la de Ingeniería Aeronáutica con el atletismo, algo que sería más complicado de haberse quedado en España. Pero, sobre todo, porque le ha hecho convertirse en una mujer “totalmente independiente. Es que es otro mundo, otra cultura, otra gente... y tienes que adaptarte a todo ello. No lo cambio por nada”, reflexiona al respecto.

Destacada a nivel académico –“me gusta y por eso le pongo mucho empeño a lo que estudio”, reconoce–, apartado en el que acaba de superar de manera brillante, premios incluidos, el segundo curso, a nivel deportivo su principal intención es la mejorar sus marcas. Esta temporada, por ejemplo, ya batió el récord gallego absoluto de pentatlon en pista cubierta y, además, se quedó a una centésima de superar el de 400 vallas, su prueba favorita y la que más alegrías le está dando. Su participación con el equipo de la universidad de la que forma parte en las diferentes competiciones le ha brindado escenarios competitivos en los que mostrar su talento.

Ahora, de vuelta a España, se prepara para participar con su equipo, el Valencia, en la jornada final de División de Honor del Campeonato de España de clubes –prevista para el sábado que viene–. También tiene pensado tomar parte en pruebas, autonómicas y nacionales, de su categoría –esta temporada se estrena como promesa–. En ellas, a pesar del cansancio acumulado a lo largo de los últimos meses y de pequeñas molestias físicas sufridas recientemente, espera aumentar su progresión y, tal y como lo hizo la pasada campaña, mejorar sus marcas tanto en los 100 como en los 400 vallas, que son las dos pruebas en la que se va a prodigar.

Diferencias

Su estancia en Estados Unidos le ha permitido comprobar la gran diferencia que hay con España en aspectos, por ejemplo, como el de instalaciones. “Lo de allí es impresionante”, dice antes de detallar que “además, todo es prácticamente nuevo”. Incluso, los atletas disponen de espacios en los que convivir, ejercitarse... todo para estar en las mejores condiciones en las competiciones que haya.

Todos estos mimbres le han permitido trabajar en Estados Unidos, sobre todo, las pruebas combinadas –especialidad del entrenador jefe de la universidad de Wichita State–, que ha sido su principal ocupación en la temporada en pista cubierta. “Hay gente que me pregunta si no me cansa estar con las combinadas para preparar los 400 vallas... pero en realidad me ayuda. Hago las mismas series que las chicas de 400 lisos. Simplemente estamos más tiempos para hacer las técnicas”, explica.

Pero a lo largo de los últimos meses del curso, durante la campaña al aire libre, también trabajó con preparadores especialistas en velocidad y vallas –asimismo disponen de técnicos que ayudan a mejorar en disciplinas como los saltos de longitud o de pértiga–. Ahora, ya en España, vuelve a estar a las órdenes de José Antonio Paz Lobeiras, quien ha dirigido su carrera desde hace años. l