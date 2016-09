Stili cree que la Cultural Leonesa es uno de los tres mejores equipos del grupo

Mañana por la tarde el Somozas juega en el campo de Reino de León ante la Cultural Leonesa, una de las escuadras más complicadas del grupo.

A pesar de ello, y teniendo muy claro que el conjunto leonés tiene un gran potencial, el entrenador del cuadro somocense, Stili, comenta que “en esta categoría no se pueden hacer cábalas, porque la igualdad es máxima”.

Sin embargo, el técnico cedeirés añade que “tienen tanta calidad, que pueden jugar de muchas maneras distintas, lo que los hace más peligrosos. Pero lo bueno del fútbol es que eso no garantiza victorias. Trataremos de hacer un partido como el del año pasado y conseguir un buen resultado”.

Stili tiene claro que “en estos momentos, la Cultural Leonesa es junto con la Ponferradina y el Racing de Santander, los mejores equipos del grupo. Creo que están por encima del Racing, Tudelano y Pontevedra”.

El conjunto somocense realiza esta mañana la última sesión de entrenamiento antes de la contienda y al finalizar su entrenador dará la lista de convocados para esa cita. Stili reconoce que “aun no está descartado que Ander pueda entrar, lo que nos daría más opciones en defensa, en la que estamos un poco cortos de efectivos”.

La expedición del Somozas partirá mañana, a las 10.00 horas, de las instalaciones del Manuel Candocia, estando previsto que llegue a comer a León y retornará una vez que finalice la confrontación.