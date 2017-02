Star Center Uni Ferrol y Araski, invitados sorpresa en una Copa de lujo

Un recién ascendido –el Lacturale Araski– y uno de los equipos con el presupuesto más bajo de la categoría –el Star Center Uni Ferrol– escenificarán esta tarde en Girona –18.45 horas– una auténtica “revolución de los modestos” en la eliminatoria que abrirá la fase final de la Copa de la Reina.

El torneo del KO arranca con un duelo entre dos equipos por los que nadie apostaba para estar aquí, pero que han roto los pronósticos para afrontar el que será un hito histórico para ambos. Dos cuadros empeñados en demostrar que, más allá del dinero, el concepto de “grupo” también es un importante activo en el baloncesto moderno y que el trabajo táctico y técnico puede paliar otro tipo de carencias.

Que sus técnicos –la vasca Madelen Irieta y el ferrolano Lino López– coincidan en apuntar el “carácter especial” de sus escuadras e insistan en advertir que “se crecen” ante las adversidades define las señas de identidad de estas formaciones que, en su camino reciente a Girona, han sufrido algún que otro percance de importancia.

En las filas ferrolanas, superada la precipitada marcha de Lyon, la lesión de la base Ana Suárez, alter ego de López sobre la cancha, ha dejado sensiblemente huérfano el juego del equipo ferrolano. El técnico departamental deberá sacar de nuevo algún as de su manga para cubrir una ausencia que, como ya se demostró hace una semana ante el Gipuzkoa es importante pero no insalvable. Entonces, jugadoras como Kesanen dieron ese paso adelante que todos esperaban. Que la finlandesa mantenga esa línea y que Jefferson esté cada vez más integrada en el juego del equipo son fundamentales pues el trabajo, esfuerzo y rendimiento de las “habituales” está fuera de toda duda.

En las vitorianas, la llegada de Gisela Vega no ha hecho olvidar todavía la importante ausencia de la que era su principal referencia sobre el parquet, Gidden. Cuatro derrotas consecutivas atestiguan un bache que el Araski quiere, precisamente, dejar atrás en esta Copa de la Reina.

El Araski ya doblegó con autoridad al Star Center Uni Ferrol en la primera vuelta del campeonato de liga, en un partido en el que las departamentales apenas fueron capaces de plantarles cara. Al menos competir es ahora el objetivo de las departamentales, conscientes de que en escenarios como este acabarán siendo los pequeños detalles los que acaben por definir quién sigue haciendo historia.



Retransmisión

Todos los partidos van a ser emitidos en “streaming” por FEB TV. Pero, además, de pasar a semifinales, la TVG ofrecerá también las eliminatorias del Star Center Uni Ferrol