El Star Center recibe a un “hueso”

El debut de Laquinta Jefferson es uno de los grandes atractivos del partido que esta tarde dirimirán –17.00 horas– en Esteiro el Star Center Uni Ferrol y el Spar Girona. La escolta estadounidense, que sustituye a Maggie Lyon, llegó ayer mismo a Ferrol y está previsto que hoy disfrute de algunos minutos sobre la pista para echar una mano al cuadro que dirige Lino López en este primer partido que disputará como local en la segunda vuelta.

Toda la ayuda será poca para las departamentales, que se van a encontrar enfrente a uno de los equipos más competitivos del campeonato, un Spar Girona que ocupa la segunda plaza destacado en solitario muy cerca del líder Perfumerías Avenida. De las seis derrotas que sufrió el Star Center Uni Ferrol en la primera vuelta, una de ellas llegó a manos del cuadro catalán y, precisamente, fue una de las más rotundas (87-62) de todas las encajadas por las pupilas de Lino López.

No será fácil desquitarse, pero las locales tratarán de ofrecer una mejor cara que entonces ante un equipo sin apenas fisuras y que tiene en su arrolladora capacidad ofensiva su principal virtud. Y es que el Spar Girona no sólo cuenta con una plantilla amplia y con rotaciones, sino que posee un nutrido grupo de jugadoras con solvencia de cara al aro rival, capaces de generar juego de ataque y solventarlo. No en vano es, de largo, el equipo más realizador del campeonato

Noemi Jordana manda sobre la pista a una orquesta con efectivos determinantes como Roso Buch o Leonor Rodríguez, dos jugadoras con “chispa” en el juego exterior, secundadas bajo tableros por Ibekwe o la más que conocida por el público departamental Haley Peters, de la que el Star Center disfrutó hace dos temporadas antes de “padecerla” después en Conquero y, más recientemente, en Girona. La versátil Spanou completa el núcleo duro de un conjunto que en las últimas temporadas se ha consolidado como uno de los grandes del campeonato.

En las filas del Star Center Uni Ferrol preocupa el estado físico de algunas jugadoras como Vilma Kesanen, con problemas de espalda y, sobre todo, Bea Sánchez, su gran baza junto con María Pérez Araujo bajo los tableros. La jugadora andaluza se perdió los dos últimos entrenamientos por problemas en un tobillo y, aunque hoy estará sobre la cancha, su rendimiento puede verse limitado por estas molestias en su articulación.