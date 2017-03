El Star Center cumple y sigue arriba

Probablemente no fue el partido más brillante del Star Center Uni Ferrol en los últimos tiempos, pero sí de los más efectivos y eso, con lo que hay en juego en este final de la liga regular, ya es mucho decir. La formación ferrolana logró su cuarta victoria consecutiva y ¡decimotercera! de la temporada ante el colista, un Spar Gran Canaria que consumó con este resultado su descenso.



Esa sentencia que pesaba sobre las locales y la posibilidad de meterse en los play-off que manejan las de Lino López convirtieron el partido en un manojo de nervios. Una ansiedad se instaló en ambos bandos, coartando las muñecas de uno y otro equipo, que cerraron el duelo con porcentajes de acierto bajos.



Algo que no cabría pensar después de ver el prometedor ataque de un Star Center que, muy concentrado en defensa, aprovechó su dominio del rebote y los reiterados robos de balón para encarar el aro del Gran Canaria con facilidad. Una facilidad que, si bien no vino acompañada en ocasiones con acierto, sí al menos permitió marcar una dinámica positiva y llevar la iniciativa. Pero si algo desequilibró el partido en este primer cuarto fueron dos certeros triples de Bea Sánchez –de nuevo la MVP del partido, en dobles figuras y con 17 puntos y otros tantos rebotes como principal argumento–. Ella y Barbee, que se tuvo que retirar precipitadamente con dos faltas personales, comandaron al Star Center que llegó al término del primer cuarto con una ventaja de seis puntos (12-18).



A pesar de que el Star Center pasó más de tres minutos sin anotar en el arranque del segundo, las imprecisiones de un Gran Canaria negado de cara al aro hicieron que el partido no cambiase de dueño. Pero el Star Center, que si bien defendía con concentración atacaba a trompicones, acabó contagiado de los despropósitos de su adversario y el partido llegó a su meridiano con empate a 25 puntos.



Daba la sensación de que, a poco que mejorase su rendimiento ofensivo, el conjunto de López podría ganar con comodidad. Pudo romper el duelo en el arranque de la segunda parte, en la que dejó al Gran Canaria con solo un punto en el marcador durante más de cinco minutos (1-14). La renta de las visitantes marcó un máximo de trece puntos las cosas se igualaron de nuevo ante la incapacidad de las ferrolanas para enlazar un par de ataques solventes. Tampoco su rival daba sensación de contar con argumentos para ganar pero, como el que no quiere la cosa, se puso a tres puntos a falta de tres minutos y ello obligó a las de López, con oficio, a contemporizar y especular con su renta.



Al final, la decimotercera victoria cayó y permite a las ferrolanas seguir en la quinta posición. La victoria de La Seu ante Gernika reaviva las opciones de las catalanas, a uno de un Star Center que sigue empatado con Araski. Por detrás, Mann Filter y Al-Qazeres ya no pueden alcanzar a las de López. El sábado recibe en Esteiro a un Zamora que ganó a Mann Filter y se aferra también a la máxima categoría. n