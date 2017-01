El Star Center busca una sustituta para Maggie Lyon

El año pasado fue Sarah Hammon la que dio la “espantada” al Star Center Uni Ferrol y este el cuadro ferrolano ha sufrido por partida doble las crisis de “morriña” de sus norteamericanas. Si a principio de temporada fue Megan Podkowa la que abandonó precipitadamente el club, la pasada semana fue Maggie Lyon la que no se presentó al primer entrenamiento tras el parón, previsto para la jornada del día 28.

Una ausencia más o menos conocida por el club, que sabía de su intención de quedarse en Estados Unidos tras las Navidades, pero que por ahora no ha tenido la confirmación oficial por parte de la agente de la jugadora que, por lo tanto, todavía tiene contrato en vigor. Un formalismo que desde el club esperan resolver de forma lo menos lesiva posible para sus intereses económicos. Porque, para los deportivos, está claro que será un nuevo contratiempo en el camino de la formación que dirige Lino López.

Un equipo que entrena ya preparando el partido del domingo ante el Campus Promete en el que, salvo sorpresa de última hora, la formación ferrolana no contará con recambio para Lyon. Y es que, tal y como explica el preparador, aunque el mercado se está moviendo mucho y los clubes se están reforzando, “por ahora no hay ninguna opción para el presupuesto que tenemos. Hay que esperar a ver si hay algún descarte interesante de otro equipo”. De nuevo la cuestión económica condicionará la contratación de esa jugadora, preferiblemente de perfil interior pero que, a estas alturas, “nos llega con que sume al equipo”.

Todavía no hay ningún nombre sobre la mesa, pero López advierte de que, al igual que sucedió el año pasado con Kelley, que llegó directamente para el primer partido de la segunda vuelta, las cosas podría precipitarse en cuestión de horas.



“Mini” Copa

La histórica clasificación del Star Center Uni Ferrol para la Copa de la Reina, que se disputará del 10 al 12 de febrero en Girona, no solo supondrá un hito para el primer equipo de la entidad, sino que proporcionará a una de sus escuadras de base una experiencia irrepetible. Y es que, de forma paralela a la competición sénior, la Federación Española auspicia la disputa de una “mini” Copa infantil, en la que tomará parte la escuadra departamental que dirige Miguel Maseda.

El sistema de competición será similar al del torneo principal y a él han sido invitados representantes de los seis clubes que han logrado la clasificación –Perfumerías Avenida, Girona, Gernika, Araski y Al-Qázeres–.