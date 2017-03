El Somozas tiene otra ocasión para seguir en la lucha

Se le van acabando al Somozas las oportunidades de engancharse a la lucha por la permanencia en Segunda B. Ya dispuso de unas cuantas –ante el Boiro, frente a la Arandina o contra el Caudal– que, por unas cosas o por otras, no fue capaz de aprovechar al no ganar ninguno de esos encuentros. Así que el que lo enfrenta al Guijuelo esta tarde –18.30 horas, Municipal de Guijuelo– le brinda otra ocasión, puede que una de las últimas, de aproximarse a una zona que actualmente tiene a diez puntos de distancia a falta de otras tantas jornadas para que finalice el campeonato liguero.



No es el escenario más fácil para jugar un encuentro de tanta trascendencia, también para un Guijuelo que se encuentra en la actualidad en la antepenúltima posición, a cinco puntos tanto de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para seguir en la categoría como de las que lo aseguran directamente. Pero el Somozas ahora no está para elegir, así que su intención es la de mostrar su aspecto más competitivo en un campo en el que segundas jugadas y acciones a balón parado adquieren una gran importancia. Esa será la manera de luchar por unos puntos que le hagan recuperar opciones de cara a un tramo final de la liga regular en el que abundan los enfrentamientos directos ante rivales que pelean por ese mismo objetivo.



mentalidad

La lucha por la permanencia en Segunda B se ha convertido para el Somozas en una cuestión de fe, en la que el cuadro verdiblanco debe seguir confiando en sus posibilidades –Stili coge de ejemplo la mentalidad que condujo al Barcelona a remontar la eliminatoria de Liga de Campeones que lo enfrentó al PSG, tras el que parecía insuperable 4-0 de la ida–. Así que la intención es presentarse a las cinco últimas jornadas a menos desventaja de la actual y, a base de enlazar varias victorias consecutivas, dejar como mínimo a cuatro rivales por debajo para, al menos, jugarse su continuidad en la categoría en la promoción de permanencia.



Al buen nivel que el Somozas está dando en las últimas semanas solo le falta un mayor acierto en las ocasiones que genera ante la meta contraria. Eso es lo que espera lograr a través de una mayor confianza en el trabajo que realiza. Sin embargo, también los buenos resultados serán algo que hagan mejorar el estado de ánimo de la escuadra verdiblanco para acabar logrando algo que, a cada semana que transcurre, parace más quimérico, pero que sería un premio a la fe mostrada en todo momento.