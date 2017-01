El Somozas renueva esperanzas

Después de diez jornadas y casi tres meses sin ganar, la victoria que el Somozas consiguió el pasado domingo frente a la Ponferradina en El Toralín renueva su ilusión por seguir en la lucha por acabar logrando la permenencia en Segunda B. A pesar de que el cuadro verdiblanco se mantiene en la última posición de la tabla clasificatoria, ahora a ocho puntos de distancia de la plaza que obliga a ganar una eliminatoria para salvarse y a nueve de las que lo garantizan, el equipo somocense confía en que, como apuntó el portero Mandaluniz, “esto sea un punto de inflexión para coger confianza e ir, poco a poco, encadenando victorias”.

No solamente por el triunfo, sino que el buen nivel que el Somozas dio ante una Ponferradina que lo supera prácticamente en todos los aspectos fue el reflejo de la mejoría que el cuadro verdiblanco está demostrando últimamente. “Ambición, convicción, trabajo, ganas...”, fueron las palabras con las que el mediocentro Pedro García –uno de los fichajes hechos en el mercado invernal y que en El Toralín jugó sus primeros minutos y marcó su primer gol– definió el estado de ánimo de la escuadra.

Mientras, Mandaluniz reconoció que “en los últimos partidos nos estaban condenando las áreas, porque éramos muy frágiles en la nuestra y en la contraria nos costaba mucho marcar”. Sin embargo, en el último encuentro percibió que “hemos estado muy serios en defensa, hemos marcado en una de las dos oportunidades que tenemos y, además, hemos tenido la suerte necesaria”.



Este triunfo refrenda que el Somozas no va rendirse mientras que haya posibilidades. “Imposible”, zanja un Pedro García que, aunque reconoce que “verse en la clasificación en la última plaza es muy duro”, también asegura que “el equipo está convencido, la ilusión no nos falta y vamos a trabajar hasta que sea imposible, Nos reponemos bien de los golpes y seguiremos peleando”.

De todas maneras, en esta situación, el autor del último tanto del Somozas explica que “tenemos que ganarlo todo... y en todos los campos”. Eso sí, reconoce que ganar en un escenario como El Toralín da una dosis extra de confianza a la plantilla.