El Somozas recibe esta tarde en el Manuel Candocia a la Ponferradina

El Somozas quiere conseguir el primer triunfo en su terreno de juego y el segundo en lo que va de competición, en la contienda que esta tarde, a partir de las 18.30 horas, dirime en su terreno de juego del Manuel Candocia ante la Ponferradina, gran favorito para el título en el grupo, pero que no ha logrado puntuar en las dos primeros jornadas del campeonato. De impartir justicia se encargará el colegiado asturiano Pablo Fernández Pérez.

El conjunto somocense seguirá contando con las bajas de Pablo Antas y Cristian, mientras que el resto de integrantes de la plantilla están a disposición del cuerpo técnico, incluidos los tres últimos fichajes Pedrosa, Keko y Pancho, que veremos si el técnico introduce a alguno en el once inicial, aunque es probable que, al menos el delantero Pedrosa salte de inicio al terreno de juego. Stili comenta que “a Keko y a Pedrosa ya los conocemos del año pasado y han llegado bien, porque estaban entrenando con el Lugo. Fue una pena que no llegasen antes”.

Después de la victoria de la semana pasada en el campo del Tudelano, los jugadores del cuadro somocense están con mucha moral y dispuestos a dar una alegría a la afición, aunque son conscientes de la dificultad que entraña la contienda ante un rival de tanto potencial, independientemente de que no haya comenzado muy bien la temporada.

El entrenador cedeirés reconoce que “el hecho de que ellos hayan perdido los dos primeros partidos, los convierte en más peligrosos, porque querrán romper esa racha negativa. Son, junto con la Cultural Leonesa, la mejor plantilla del grupo y cuenta con jugadores que la mayoría han militado en Segunda”.

En cuanto de lo que se espera de su equipo, Stili manifiesta que “tenemos que tratar de estar muy juntos, no dejar espacios y aprovechar las ocasiones que creemos, porque ellos no van a perdonar si tienen oportunidades”.

Cabe destacar, que la formación berciana no va a estar solo en el Manuel Candocia, porque las peñas han organizado varias excursiones, lo que unido a los aficionados que se desplacen en sus coches, podrían llevar a superar la cifra de cuatrocientos seguidores.