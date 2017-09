El Somozas quiere seguir en lo alto de la tabla

Después de que la Federación Gallega le diera la razón en la reclamación que le presentó el Choco, el Somozas regresa esta tarde a la competición con el encuentro que, a partir de las 18.30 horas, disputa en su terreno de juego del Manuel Candocia ante el Silva, con el arbitraje del colegiado lucense Saúl López Parga.

El técnico del cuadro local, Míchel Alonso, cuenta con todos los componentes de la plantilla, con las dos últimas incorporaciones y la presencia, por primera vez, del venezolano Edu, una vez que se le pudo tramitar su licencia.

La intención de la escuadra somocense es sumar su tercer triunfo consecutivo, que le permita mantenerse en lo más alto de la clasificación, ya que no encajó ningún tanto en las dos confrontaciones anteriores.

Habrá que ver si el preparador departamental mantiene el mismo equipo de la pasada jornada o decide hacer alguna variación en el once inicial, aunque es complicado que los nuevos fichajes salgan de inicio al terreno de juego.

Míchel Alonso comenta de la contienda de esta tarde que “nos vamos a medir a un equipo con una gran envergadura y que es muy peligroso en las acciones a balón parado, por lo que debemos de estar muy concentrados para que no nos rematen”.

Además, el técnico ferrolano añade que “saldremos, como siempre, a llevar la iniciativa y a tratar de mantener la línea de los anteriores partidos, sin encajar goles, y tratando de estar acertados en ataque”.

Cabe destacar que el conjunto herculino, en las dos primeras jornadas de la competición, empezó perdiendo en Santiago ante el Compostela y luego ganó al Areas. l