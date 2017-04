El Somozas quiere acabar la competición con dignidad

En vista de que esta temporada, con casi total seguridad, se saldará para el Somozas con el descenso a Tercera, uno de los pocos consuelos que le quedan en el tramo final del campeonato regular es sumar el mayor número de puntos para acabar lo más dignamente el campeonato y, de esta manera, terminar lo más arriba que pueda en la tabla clasificatoria. El partido que lo enfrenta al Palencia esta tarde –18.00 horas, Manuel Candocia– le brinda la ocasión de derrotar a un rival directo y, aunque no lo acercará a continuar en una categoría que puede perder en dos o tres jornadas, le dejaría el regusto dulce de ganar a un rival que puede seguir sus pasos .



En el conjunto somocense causan baja para este encuentro Antonio, Pablo Antas y Keko, mientras que el resto de integrantes de la plantilla se encuentran en perfectas condiciones para hacer frente al encuentro de esta tarde y dispuestos a darle una alegría a sus aficionados. Estos, en lo que va de temporada, solo los han visto ganar en una ocasión en su terreno de juego y eso se ha convertido en uno de los lastres que llevan al cuadro somocense al último puesto.



Rival

El Palencia también está necesitado de puntos. De hecho era un equipo confeccionado para luchar por los puestos altos de la tabla clasificatoria y, además, realizó siete incorporaciones en el mercado invernal. Sin embargo, estas altas no le han dado el rendimiento que se esperaba de ellos, así que en el Manuel Candocia no les vale otra cosa que no sea conseguir la victoria hoy.



El entrenador de la formación somocense, Stili, comenta acerca de la contienda que “tenemos que competir todos los partidos y tratar de sumar el mayor número de puntos posibles, aunque la salvación es imposible. Pero defendemos el nombre de un club y hay que hacerlo hasta el final. Nos gustaría darle una alegría a nuestra afición, porque esta temporada le hemos dado muy pocas”. En relación al rival, el preparador cedeirés destaca que “es un equipo con gente muy veterana y experiencia, incluso algunos en Primera y Segunda, aunque es cierto que no tienen un gran ritmo. Pero han ganado en campos complicados, porque arriba cuenta con gente de mucha calidad”.

En cuanto a las bajas de su formación, Stili reconoce que “siempre he dicho que las bajas suponen una oportunidad para otros jugadores que hay en la plantilla. Por ejemplo, en Santander salió Manu Mariña e hizo un partido impecable, sin cometer un error”. l