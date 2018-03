El Somozas, práctico y efectivo

Práctico, conciso y efectivo. El Somozas resolvió por la vía rápida un partido complicado por la necesidad de puntuar de su adversario pero, sobre todo, por la adversa meteorología que, tal y como se vio en la segunda parte, dificultó considerablemente el juego. Y es que las continuas trombas de agua y el viento, que arreció por momentos, hicieron casi imposible que los contendientes hilasen jugadas.

Cuando las cosas se pusieron realmente feas en el Manuel Candocia, el Somozas ya tenía el partido encarrilado gracias a una primera parte en la que los pupilos de Míchel Alonso–tuvo que ver el partido desde la grada al estar sancionado– supieron sacar partido a las múltiples acciones que tuvieron para marcar. Lo lograron en cuatro ocasiones, pero pudieron incluso aumentar su renta pues dispusieron de algún que otro mano a mano con el portero de la Cultural Areas que no acertaron a trasformar.



Los goles fueron, precisamente, el mejor antídoto para frenar el ímpetu de un Cultural Areas que, acuciado por su necesidad de puntuar, plantó un partido arriesgado en el que salió descaradamente a puntuar.

Sus aspiraciones se vieron frenadas cuando Álex Pérez, tras un córner, aprovechó un balón rechazado para marcar el primer tanto de los locales en el minuto 23. Apenas diez minutos después, fue Uzal el que aumentó la renta tras rematar de cabeza un centro desde la banda. Con el viento a favor, el Somozas llegó con insistencia y en una de esas acciones provocó un penalti que transformó Gerardo en el 3-0. No había pasado ni un minuto cuando el propio Gerardo, casi desde el centro del campo, completaba la cuenta goleadora del Somozas en esta primera parte.

Con el partido casi resuelto, el cuadro anfitrión se propuso no complicarse tras el descanso, lo cual fue posible gracias al tanto de Óscar al poco de reanudarse el juego y que le dio la tranquilidad necesaria para encarar una segunda parte incómoda, sin mucho juego, en la que el Areas hizo dos goles.