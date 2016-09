El Somozas no encuentra huecos en el Reino de León

De vacío. Así volvió el Somozas de su visita al Reino de León y no sólo por caer derrotado por 2-0. El conjunto de Stili no dio en ningún momento sensación de peligro y se llevó dos tantos en un partido que bien pudo acabar en goleada de no mediar la madera. El conjunto somocense se mostró muy defensivo, encerrado a la espera de una única oportunidad que marró Fran Núñez a puerta vacía.

Si sobre el papel partía como favorito el equipo leonés, aún más consiguió serlo sobre el césped el equipo de Rubén de la Barrera. De inicio el cuadro verdiblanco renunció por completo al balón, encerrándose en su propio campo con dos líneas de cinco buscando salir a la contra. Era el guión de Stili: llegar con un marcador empatado o ajustado al segundo tiempo. Trataba Benja de generar llegadas desde segunda línea, como la ocasión perdida por Julen Colinas, que remató desviado. Daba ritmo de balón el cuadro blanquillo intentando desbordar por banda ante un Somozas muy bien posicionado, atento a cada cobertura y realizando un máster en defensa zonal. Tenía muy claro Stili que la única posibilidad de sacar algo positivo era repetir el esquema del Izarra en la anterior jornada.

Sin embargo, no tardó demasiado la Cultural en encontrar una vía de agua en el once ferrolano. Un pase preciso, lleno de calidad, de Mario Ortiz habilitó a Ángel Bastos para que, ganando la espalda a su defensor, éste mandara el balón al fondo de las mallas con un fuerte disparo. Y es que en esta Cultural hasta el lateral tiene alma de delantero.

Lo intentó el Somozas por primera vez, con mucha timidez, tras una llegada bien elaborada que no consiguió culminar con acierto Arkaitz. El partido era un infierno para el equipo visitante, perdido en el campo y perdiendo en el marcador. Muy estáticos los de Stili, renunciando por completo a jugar a fútbol, sin ni siquiera tener la intención de salir a la contra.

Yeray fue el siguiente en probar fortuna con un disparo lejano con mucha violencia. También Benja dentro del área buscaba revolverse previo a un remate de Gallar que obligaba a lucirse a Manda. Antes del descanso era Zuiverloon, jugando de central y de delantero a la vez, quien remataba desviado. El Somozas, por su parte, seguía encerrado a la espera de una oportunidad que sólo llegó en un saque de esquina que puso el medio en el cuerpo a la grada local.

Inició la segunda parte el cuadro local con la misma intensidad, descerrajando Yeray un remate durísimo sobre la madera. Era capaz la Cultural de asociarse con muy pocos espacios, un hecho diferencial para un Somozas que trataba de multiplicarse en defensa. Tan ofensiva se mostraba la Cultural que Zuiverloon se pasó de frenada y permitió que Fran Núnez se presentase en boca de gol, prácticamente sin portero, y fallase la ocasión más clara del partido.

La oportunidad espoleó a los gallegos, que además aprovecharon para adelantar metros y presionar la salida de balón rival. Eran los mejores momentos del conjunto somocense hasta que Gallar decidió parar la fiesta con una contra de libro de más de cuarenta metros. Desplegaba todos sus encantos la Cultural, con un Gallar desatado, Ortiz y Yeray manejando a su antojo a la vez que Benja volvía locos a los tres centrales. Los de Stili, mientras tanto, trataban de guardar efectivos y esfuerzos para citas más propicias. Incluso tuvo la Cultural la posibilidad de anotar el tercero, primero con un gol en fuera de juego de Benja. Después de nuevo Gallar se personó delante de Mandaluniz sin mostrar acierto. Por último, un remate de libre directo de Ortí acabó en la madera. También tuvo posibilidad de acortar distancias el conjunto verdiblanco con una llegada clarísima de Dani Pedrosa desde banda que desbarató con contundencia el guardameta Guille.

A partir de ahí, llegaron los minutos de la basura que Ruben de la Barrera aprovechó para repartir ovaciones y premiar a sus futbolistas.