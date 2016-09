El Somozas juega esta tarde en el Reino de León ante la Cultural

El Somozas quiere conseguir el segundo triunfo consecutivo en campo contrario en lo que va de competición, en la contienda que esta tarde, a partir de las 18.00 horas, dirime en el terreno de juego del Reino de León ante la Cultural Leonesa, uno de los grandes favoritos para el título en el grupo. De impartir justicia se encargará el colegiado cántabro José Miguel Álvarez Borbolla.

El conjunto somocense seguirá contando con las bajas de Pablo Antas y Cristian, mientras que el resto de integrantes de la plantilla están a disposición del cuerpo técnico.

Stili comenta del choque que “sabemos que es un partido muy complicado, pero en esta categoría no se pueden hacer cábalas. La semana pasada el Izarra les cerró las líneas y fueron incapaces de marcarle”.

Después del empate de hace siete días en el Manuel Candocia contra la Ponferradina, los jugadores del cuadro somocense están con mucha moral y dispuestos a cosechar otro resultado positivo en la confrontación, aunque son conscientes de la dificultad que entraña la contienda ante un rival de tanto nivel.

El entrenador cedeirés reconoce que “los vi los tres partidos que han disputado y es un equipo con muchas alternativas, con jugadores con una gran velocidad como Colinas y Gallar, además de Benja, Yeray y Jani, que son de otro categoría”.

Sin embargo, el técnico añade que “a pesar del gran potencial que atesoran, se les puede hacer daño. Eso es lo bueno del fútbol”.

En cuanto a lo que espera de su equipo, Stili manifiesta que “tenemos que tratar de estar muy juntos, no dejar espacios y aprovechar las ocasiones que creemos. Si estamos intensos y defendemos bien podemos sacar algo positivo, en caso contrario, nos pueden hacer mucho daño”.

Además, el técnico dice que “nuestras opciones pasan por tratar de que no jueguen cómodos y no cometer errores en las zonas de riesgo”.

La expedición del Somozas tiene prevista la salida de las instalaciones del Manuel Candocia a las diez de la mañana y regresará nada más finalizar la confrontación.