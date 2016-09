Al Somozas le faltó pegada para puntuar

El Somozas regresó de vacío de su visita a Estella tras caer ante el Izarra en un partido en el que el cuadro navarro supo sacar mejor provecho a sus ocasiones de gol que, de todas formas, fueron escasas. El tempranero gol marcado por Bruno ayudó mucho a la empresa a la escuadra dirigida por Borja Jiménez, que sentenció el encuentro en el tramo final de la primera parte a través de un gran tanto anotado por Yoel Sola con un tiro desde fuera del área.

La recta inicial del choque fue de claro dominio local. El Izarra ejerció durante los primeros minutos una presión asfixiante sobre la salida de balón del Somozas y, en esa tesitura, los hombres entrenados por Stili no se encontraron cómodos. Además, el tanto de Bruno a los dos minutos de juego –un despiste de la zaga visitante de la que el local se aprovechó para ganar la partida a su par y batir a Mandaluniz– minó la moral de un cuadro verdiblanco desdibujado sobre el campo.

El encuentro se convirtió entonces en un monólogo del Izarra, que con el paso de los minutos se encontró más a gusto y terminó encerrando al Somozas en su campo. Esa situación no se tradujo, no obstante, en ocasiones claras de gol, ya que el cuadro navarro careció de profundidad y en los últimos metros se mostró especialmente errático. De hecho, un cabezazo de Isaac Manjón que se fue ligeramente desviado fue todo el bagaje ofensivo de un cuadro navarro que terminaría decantando la balanza a su favor al filo del descanso con un soberbio zapatazo de Yoel Sola desde fuera del área que sorprendió a Mandaluniz.

ESTÉRIL

El Somozas despertó después del descanso, aunque sin pegada ante la portería rival. Por eso el cuadro verdiblanco, a pesar de controlar el centro del campo, no tuvo suficiente con esto. No obstante, del equipo somocense fueron las ocasiones más claras de la segunda parte. Sobre todo tras dos centros de Arkaitz y Dani Pedrosa que se pasearon por el área local sin encontrar rematador.

Deivid también estuvo a punto de marcar para el Izarra en una acción aislada, pero en el segundo acto el equipo navarro se preocupó más de salvaguardar su portería que de atacar el área rival. Al final, la jugada le salió redonda, puesto que el Somozas fue incapaz de perforar la portería de Aitor Navarro.