El Somozas empieza el año con derrota

Los de Stili cayeron derrotados en el Tajonar ante un Osasuna Promesas muy efectivo y se hunden un poco más en el pozo de la clasificación. Los somocenses salieron fríos y sin tensión y en el minuto 7 encajaron el primer gol. Jaime Dios abrió la “lata” culminando una gran jugada de Kike Barja. Continuó en los minutos siguientes el dominio rojillo y Nuha estuvo a punto de ampliar la renta con un remate de cabeza cuatro minutos más tarde. No había noticias del Somozas, que no tenía el control del balón y tampoco era capaz de hilvanar ninguna contra peligrosa. La primera parte, así, continuaba siendo un monólogo del Osasuna B y, en el minuto 25, un activo Dios se sacaba de la manga un disparo que se marchaba cerca de la portería de Manda.



Los pamplonicas eran legales, avisaban antes de marcar. Así, en el minuto 33 llegó el segundo gol de la tarde, otra vez Jaime Dios, imparable para la zaga verdiblanca, realizó una gran jugada que en esta ocasión la remató al fondo de las mallas Miguel Díaz. Dentro de la desgracia, este tanto, esta vez sí, hizo reaccionar a los visitantes que recortaron distancias tres minutos más tarde, Arkaitz recogió un balón y batió al meta local con un buen tiro cruzado. En los minutos finales de la primera parte mejoró el Somozas, que equilibró la posesión y adelantó líneas. Sin embargo, no fue suficiente para que los de Stili crearan peligro sobre la portería de Álvaro. Tras el paso por vestuarios los del Manuel Candocia equilibraron el choque, ahora mucho más igualado. Los verdiblancos tenían más posesión ante un Osasuna B que buscaba sentenciar a la contra. El Somozas volvió a demostrar que su gran problema es su capacidad para crear ocasiones de gol aunque en el minuto 84 Iván pudo empatar el choque. No fue así y acto seguido Nuha sentenció culminando una contra en la que incluso regateó al meta Manda. Con el 3-1 los somocenses bajaron los brazos y asumieron que acumularían una jornada más sin sumar los tres puntos.