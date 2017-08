El Somozas cierra las altas de Pablo Pérez y Charlie Took

Las incorporaciones de Pablo Pérez y Charlie Took elevan a 19 el número de jugadores con los que el Somozas cuenta de cara a la temporada que ya ha comenzado. Su llegada, además, amplía los recursos de los que el técnico Míchel Alonso dispone para su zona defensiva. En el caso de Pablo Pérez, el jugador de Verín, de 22 años y que actúa de lateral derecho –aunque también puede actuar de central– regresa a un equipo del que ya formó parte en la temporada 14/15, la primera de su historia en Segunda B. Ahora llega del Jumilla, donde jugó la segunda mitad del pasado curso.

Mientras, Charlie Took también aportará la experiencia que tiene en categorías superiores ya que incluso llegó a debutar en Primera División con el Mallorca –entonces disputó trece minutos en un partido contra el Málaga de la temporada 12/13–. El central camerunés, que también puede actuar en el lateral derecho, fue internacional por su país en categorías inferiores y llega procedente del Arandina, equipo de Segunda B en el que el pasado curso no gozó de demasiado protagonismo, ya que no llegó a la decena de partidos disputados en una campaña que saldó con el descenso de la escuadra burgalesa al grupo castellanoleonés de Tercera.

A pesar de estas dos incorporaciones, el Somozas no da por cerrada la plantilla con la que va a actuar en la presente temporada. Puesto que el mercado de Tercera permanece abierto hasta finales del mes de enero, el club verdiblanco podrá incorporar algún jugador en el momento en el que lo desee. Así, la entidad somocense no busca ningún efectivo de un puesto determinado, pero está a la espera de que le surja la oportunidad de incorporar alguien que mejor lo que tiene para, de esta manera, potenciar más su plantilla. l