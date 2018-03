El Somozas busca el triunfo frente al Cultural Areas

El Somozas quiere retornar a la senda del triunfo y espera conseguir los tres puntos en el enfrentamiento que esta tarde, a las 17.30 horas, dirime en el campo Manuel Candocia ante el Cultural Areas, con el arbitraje del colegiado santiagués Miguel Ferrol Muñiz.

Para hacer frente a este compromiso, el conjunto somocense tendrá la baja de Duque, que se sometió a una nueva resonancia en la rodilla el viernes para conocer el alcance exacto de la lesión que padece, además de Juan Martínez, que tendrá que cumplir un encuentro de sanción, por acumulación de amonestaciones, mientras que el resto de integrantes de la plantilla están en perfectas condiciones.



En el equipo hay esperanzas de poder quedarse con los tres puntos para continuar en la lucha por los cuatro primeros puestos que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda B.

Enfrente, el Somozas se va a encontrar con un rival que, aunque está en la zona baja de la tabla, ha cambiado mucho desde la llegada de su nuevo entrenador al banquillo y de tres refuerzos, lo que le ha permitido imponerse en las dos anteriores jornadas al Compostela y Bergantiños, lo que da una buena muestra del buen momento que atraviesa. Por ello, el técnico somocense, Míchel Alonso, reconoce que “ellos llegan con la moral por las nubes después de ganar a los líderes de las dos últimas jornadas y son ahora un equipo más compacto y peligroso, por lo que no nos va a poner las cosas fáciles”.

El preparador departamental también comenta que “sabemos que si queremos estar en la promoción no podemos fallar más y debemos de hacernos fuertes en nuestro campo. De los diez partidos que nos quedan por disputar, seis lo vamos a hacer como locales, por lo que es importante que no se nos escape ningún punto”.

El entrenador de la escuadra somocense también añade que “vemos en cada jornada que ahora todo el mundo necesita los puntos y los de abajo están apretando porque, tal y como está haber varios arrastres, por lo que nadie se quiere quedar rezagado. Por eso, tenemos que afrontar el encuentro con máxima intensidad y tratar de estar acertados en las dos áreas”.