El Somozas asalta el fortín del Tudelano

El Somozas asaltó, a las primeras de cambio, el fortín que acostumbra a ser el Ciudad del Tudela. Lo hizo con un solitario tanto de Iván Pérez en las postrimerías del partido. El jugador compostelano, que inició el encuentro en el banco, resultó providencial para su equipo al mandar al fondo de las mallas un chut desde la frontal que sorprendió a Pagola en uno de los pocos disparos del cuadro verdiblanco entre los tres palos de la portería contraria.

El equipo somocense tardó en tomarle el pulso al partido. Sin embargo salió beneficiado en los primeros minutos por las prisas del Tudelano, que hicieron que los locales perdieran demasiados balones en el centro del campo y apenas pudieran hilvanar jugadas a partir de tres cuartos del terreno de juego, donde sus ataques murieron una y otra vez. El paso de los minutos, sin embargo, favoreció a los intereses del conjunto local, que se fue entonando poco a poco hasta encerrar al Somozas en su área. La velocidad del lateral Gayoso por la izquierda trajo por el camino de la amargura a la defensa visitante, porque sus subidas descontrolaron la retaguardia visitante e, incluso, en una de sus incursiones el Tudelano a punto estuvo de abrir el marcador.



SOLEDAD

Todo el bagaje ofensivo del Somozas hasta ese momento había llegado a través de disparos lejanos que no encontraron la portería de Pagola. En este sentido, Arkaitz se encontraba solo arriba y apenas le llegaban balones, por lo que poco podía hacer en la punta de lanza. En los últimos diez minutos de la primera parte, sin embargo, el partido se rompió y fue cuando llegaron las ocasiones. Sobre todo para la escuadra navarra. Un disparo de Ardanaz, un balón suelto que Ion Vélez no acertó a empujar a la red solo ante el portero visitante y un remate de Javi Cabezas estuvieron cerca de convertirse en gol, pero no lo lograron.

Tras el paso por vestuarios la decoración del encuentro no varió un ápice. El Tudelano siguió llevando la voz cantante, pero fue incapaz de materializar ninguna de las ocasiones que generó. Todo lo contrario que un Somozas que fue capaz de convertir la única oportunidad clara que creó. Iván Pérez se revolvió en el balcón del área y se sacó de la nada un disparo precioso que cogió desprevenido al cancerbero Pagola para escribir, de esta manera el epílogo del choque.