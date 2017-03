El Somozas apela al orgullo para competir a tope

Asumido un descenso a Tercera que, aunque aún no es matemático, sí es ya virtual, el Somozas hace frente a las últimas ocho jornadas del campeonato liguero del grupo I con la idea de rendir lo mejor que pueda por orgullo. Así que será el turno de comprobar si el haberse despojado de presión clasificatoria de luchar por la permanencia aumenta su nivel. Además, duelos como el que lo enfrenta al Racing de Santander esta tarde –17.00 horas, El Sardinero– suponen un escaparate, tanto para el club como para sus futbolistas, en el que demostrar el nivel de un equipo que sin embargo no pudo lograr, nuevamente, la permanencia en una categoría de bronce que ha resultado ser todo un sueño.



La situación clasificatoria en la que se encuentra hará, tal y como el técnico Stili anunció al final del encuentro del domingo pasado contra la Mutilvera, que los jugadores que mejor trabajen a lo largo de la semana sean los que tengan minutos en los compromisos del fin de semana. Ese aviso a navegantes presagia cambios en la base del once titular del Somozas, aunque también puede servir de motivación para una escuadra que no quiere que el tramo final del torneo de la regularidad sea un dejarse ir por no tener aspiraciones, sino que su intención es la de seguir siendo un grupo competitivo.



IMPORTANCIA

Para el cuadro cántabro, en cambio, el partido sí es especialmente importante, ya que está enfrascado en la lucha por acabar la liga regular en lo más alto, con las ventajas que eso da de cara a la fase de ascenso posterior –el cuadro cántabro, sin embargo, ya comprobó la pasada temporada, y en primera persona, que no asegura nada–. Así que el Somozas se enfrentará a un rival que cuenta con mucha necesidad por sumar, lo que puede influir en su estado de ánimo a medida que vayan pasando los minutos… si el resultado no es positivo.



Además, el Somozas –que tan solo contará con la baja de Pablo Antas para este enfrentamiento–pretende darle continuidad a la buena línea de juego que lo ha distinguido durante las últimas semanas del campeonato. Es algo que le hizo soñar con pelear por una salvación que ya desde el principio se vio complicada, aunque la falta de eficacia goleadora delante de la meta rival lo impidió. Tal vez, ahora que el descenso ya está asumido, los goles empiecen a entrar...