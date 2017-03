El Somozas aguantó hasta el intermedio

Sigue el Racing de Santander la estela de Cultural Leonesa y Celta B gracias a un soberbio Dani Aquino, autor ayer en El Sardinero de dos de los tres tantos verdiblancos. El futbolista murciano adelantó a su equipo materializando un penalti cometido sobre Héber Pena y puso la puntilla al Somozas con un libre directo lanzado por bajo que cogió por sorpresa a Molina. Carlos Álvarez redondeó el triunfo racinguista en el tramo final del encuentro.



Como era de esperar, durante prácticamente todo el encuentro fue el conjunto local quien llevó la voz cantante. Lo hizo a través de la mano de unos espléndidos Beobide y Álvaro Peña. Entre los dos galvanizaron el juego en el centro del campo ante un Somozas que, visto el empuje de su rival, se vio obligado a encerrarse en su propia área a lo largo de los primeros minutos de juego.



Entre Pau Miguélez y Héber Pena fabricaron la primera ocasión clara del partido. Después de que el Racing recuperase el balón en el círculo central, armó la contra en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Manu Mariña apareció al cruce para que la sangre no llegara al río cuando apenas se llevaban disputados cinco minutos de juego. La respuesta del Somozas corrió a cargo de Dani Pedrosa, pero en esta ocasión fue Castañeda quien cortó la progresión del delantero del equipo gallego cuando ya enfilaba la portería de Iván Crespo. A renglón seguido, el Racing reclamaba penalti por unas posibles manos de Manu Mariña en el área, pero el colegiado de la contienda, González Hernández, no señaló nada porque la acción del zaguero había sido involuntaria.



Por aquel entonces Dani Aquino, el jugador más peligroso de los de Ángel Viadero, ya empezaba a carburar. Con sus continuas caídas a banda, el punta ponía en jaque a la defensa del Somozas, pero le faltaba la chispa de otros días y no acertó a llegar por milímetros a un centro de Miguélez. A cambio, Arkaitz probó fortuna a través de un remate de espuela, pero tampoco encontró la red. Atacaba el Somozas a ráfagas, pero bastante estaba teniendo con capear el temporal que se le venía. La lesión de Antonio puso el lazo a la primera parte.



INFLEXIÓN

El paso por vestuarios fue un punto de inflexión para el Racing de Santander, que con aires renovados tras el receso, volvió a embotellar al Somozas en su propia área. El papel de Dani Aquino en ese tramo del encuentro resultó estelar. El goleador murciano materializó, primero, el claro penalti cometido sobre Héber Pena, y ahondó en la herida gallega engañando a Molina en un libre directo que botó por bajo y sorprendió al meta Molina. Carlos Álvarez, en los últimos minutos, redondeó la cuenta verdiblanca tras un fallo defensivo de un Somozas que cada vez ve más cerca el descenso, cuando solo quedan siete jornadas para el final del campeonato.