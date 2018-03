El Somozas afronta un partido difícil en su campo

No tiene una tarea fácil esta tarde, a partir de las 17.30 horas, el Somozas, en el enfrentamiento que va a dirimir en el terreno de juego del Manuel Candocia, ya que recibe al segundo clasificado, el Bergantiños. De impartir justicia se va a encargar el colegiado pontevedrés Gonzalo Villanueva Carballo.

En el conjunto somocense causa baja definitivamente, Duque, que fue sometido a una intervención quirúrgica en una rodilla el pasado jueves, mientras que son duda hasta última hora, Hugo, que recibió un golpe y no pudo entrenar con normalidad, al igual que Pacheco, que está aquejado de unas molestias en un tobillo y hasta antes del comienzo del encuentro, el preparador no decidirá si se visten de corto.

El entrenador del cuadro somocense, Míchel Alonso, reconoce que “el Bergantiños es un equipo que hizo bien las cosas y se reforzó poco, pero con jugadores de alto nivel como Antas y Baleato, que estuvieron con nosotros, y Rubén Rivera, que le aporta mucho en ataque”.

Además, el técnico añade que “son un equipo que se pueden adaptar a varias maneras de jugar, que tienen velocidad y que pueden combinar, por la calidad de sus jugadores”.

Míchel Alonso destaca que “es importante que las jugadas que empecemos, las podamos acabar y que no perdamos balones en zonas complicadas del campo. Seguramente no va a haber muchas ocasiones y hay que tratar de que las que tengamos las anotemos”.

Se espera una buena entrada de aficionados en el Manuel Candocia. l