“Somos un equipo líder e campión”

La cuenta atrás comenzó en San Sadurniño a principios de este mes cuando, por segundo año consecutivo, la Federación Española de voleibol le concedió a este concello y a su club, el Aldebarán, la organización de la Copa Príncipe 2017.

Ahora, en los once días previos a la disputa de esta competición, directiva, jugadores y afición deshojan el calendario para disfrutar de una cita que podría colocar a la entidad de Ferrolterra de nuevo en la historia del voleibol nacional y a su capitán, Uxío García. El opuesto se encuentra a dos partidos de tocar la gloria en casa, tanto a nivel de equipo como individual, ya que cabe recordar que el jugador recogió el pasado mes de enero el galardón como mejor jugador del torneo. Un MVP que está dispuesto a repetir y de nuevo ejerciendo como local. “Sería o único xogador con dous balóns de ouro”, reflexiona el capitán del Intasa a pocos días de luchar de nuevo por el entorchado nacional de Superliga 2.



pasos

Pero, antes de eso, el equipo de San Sadurniño tiene que dar otros pasos. El primero, superar la semifinal de la competición, encuentro que medirá a los anfitriones el sábado día 7 al cvleganés, a partir de las 20.00 horas –previamente se dirimirá el choque entre Sant Pere i Sant Pau y Universidad de Valladolid–. “É un rival con veteranía, con dous ou tres xogadores acostumbrados a estas competicións”, comenta García, “pero é asequible. Eu personalmente non lle teño medo”, sentencia el capitán.

Una confianza que, en ningún caso, trae aparejada cierta relajación. Y es que, como recuerda el jugador del Intasa, “a derrota ante o Arona Tenerife demostrounos que non somos invencibles na casa, que temos que sair ao cen por cen”.

Un toque de atención que sirvió para, posteriormente, continuar con la solidez como locales del conjunto de San Sadurniño, una senda victoriosa que se basa tanto en el juego grupal como en una afición fiel y que empuja al equipo cuando más hace falta. Sin embargo, en esta ocasión, ni Sant Pere ni Universidad de Valladolid se sorprenderán sobre la pista de San Sadurniño. La condición de líderes del grupo A de los locales y de vigentes campeones del trofeo hacen que “se o ano pasado eramos os tapados, este ano somos os ‘destapados’”, comenta el capitán, “van vir trabar e calar bocas”. Pero ellos también. Los de San Sadurniño quieren colocar más laureles a su corona, no conformándose con lo conseguido hasta la fecha.

“Temos as ideas moi claras. Este é un equipo feito para o que estamos facendo, ser líderes e conseguir a Copa”, sentencia el jugador del Intasa, que apela a la sobrada experiencia de sus compañeros para que se dé un segundo “milagro” navideño en la pista de San Sadurniño.

¿Su rival “ideal” ante el que lograrlo? Los vallisoletanos. “Para min é o mellor –se ben non temos moitas referencias do conxunto catalán–, sería unha bonita final”, señala.

Todo ello rodeados de una organización profesional y que este año da un paso más respecto a lo ya demostrado el pasado año. “Vai ser todo un evento”, comenta con orgullo el capitán. Y es que, dejando a un lado la condición de novatos –tanto a nivel deportivo como organizativo– de hace casi doce meses, el pabellón contará con pantallas LED, un suelo especial, juegos hinchables, balones gigantes para pequeños y mayores, etc. Un “show” que en esta ocasión se podrá ver en el segundo canal de la TVG, en el caso de la semifinal, mientras que la final podrá disfrutarse en diferido.