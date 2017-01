Sologas y Narón entran en la lucha por el título

Las competiciones de minibasket en Primera División autonómica completaron la fase inicial del torneo con dos equipos de la comarca en las posiciones de cabeza, lo que los ha habilitado para continuar adelante en la lucha por el título. Así, tanto Sologqs Basket School Ferrol como Baloncesto Narón ocuparon las dos primeras plazas del grupo Norte A, por lo que ahora, junto con el Burela, se juntarán al Peleteiro, Culleredo y Estudiantes Lugo en una liguilla para acceder a la fase final del torneo.

En la última jornada, el Sologqs Basket Ferrol superó al Viveiro en una contienda cuyo marcador se cerró ya antes del descanso (8-58). Un resultado que le permitió acabar invicto tras diez jornadas. El Baloncesto Narón lo hizo con siete, el último frente al Ría de Ribadeo (73-22). El otro local en liza, el Praia de Ponzos, cayó ante el Burela (39-58) y quedará ubicado en el otro grupo por la permanencia.



Femenino

Lo mismo le sucede a los dos equipos ferrolanos en la cita femenina. Así, el Praia de Doniños perdió con el Culleredo (79-28), lo que lo llevó a la última posición. Una por encima acabó el Star Center 05, que perdió frente al líder Basquet Coruña Leu,a (222-30). Ninguno estará en el cuadro que luchará por el título de liga.

junior

Cuatro prórrogas y derrota para el Baloncesto Narón

Al Narón se le complican las cosas en la clasificación tras perder con el Campo Amor (111-121) en un partido que se resolvió tras cuatro prórrogas. Tras una primera parte mala, el cuadro naronés mejoró y remontó en la segunda. De hecho, su adversario logró empatar con un tiro libre cuando restaba menos de un segundo para el final. En las sucesivas prórrogas se sucedieron las situaciones de igualdad hasta que, en la tercera, el Narón “rompió” el partido y tomó siete puntos de renta. Sin embargo, no los pudo conservar y el Campo Amor forzó la que sería, a la postre, última prórroga. En ella, los ourensanos tomaron las riendas y, más frescos física y mentalmente, sentenciaron.

En la competición femenina, el Star Center Galicia perdió con el Arxil A (41-56).



cadete

Alegría por partida doble para el Gabadi Basket Ferrol

Fin de semana redondo para el Gabadi Basket School Ferrol que, además de su partido de esta jornada ante el Marín, disputó otro que tenía pendiente frente al Ourense Baloncesto llevándose la victoria en ambos. En el primero de ellos, los departamentales ganaron 76-52 en un partido igualado hasta el 35-33 porque, a partir de ahí, un parcial de los ferrolanos les permitió sentenciar. En el otro duelo, las cosas fueron más fáciles para los departamentales, que ya en el primer cuarto tomaron más de quince puntos de renta. Al final, el marcador señaló un 44-67.

En la competición femenina, el Costa Ártabra Praia do Vilar cayó ante el Arxil A (52-63) en un duelo en el que las departamentales estuvieron siempre por detrás y no lograron reducir las diferencias que su rival fue acumulando.



infantil

Ni Praia do Porto ni Academia Cops lograron la victoria

La Primera infantil está resultando muy complicada tanto para el Praia do Porto femenino como para el Academia Cops masculino. El primero perdió ante el líder, el Pío XII (26-76) en una contienda sin historia; mientras que a los chicos del Basket Ferrol les pasó algo parecido ante el Estudiantes en un partido en el que acusaron las múltiples bajas con las que afrontaron el choque.



preinfantil

Éxito con sufrimiento del Ermida de Chamorro

Una defensa deficiente hizo que el Ermida de Chamorro tuviese más problemas de los esperados para deshacerse del Maristas Cristo Rey, a pesar de lo cual las ferrolanas ganaron la contienda (42-37). El conjunto departamental estuvo siempre por delante en el marcador, aunque no llegó a romper nunca el duelo.

El Vista Óptica Narón Basquet Ferrol cayó ante el líder de la cita masculina, el Estudiantes (76-42), en la penúltima jornada de esta primera fase. n