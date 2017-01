Sergio de Paz y Nano serán duda para el encuentro ante el Mutilvera

Después del empate que consiguió el Racing el pasado domingo ante el Guijuelo, los jugadores del cuadro verde preparan con gran intensidad el próximo enfrentamiento, que será el sábado en A Malata ante el Mutilvera, en el que esperan retornar a la senda del triunfo.

Ayer el conjunto departamental realizó una nueva sesión de trabajo, en la que no pudo participar con normalidad Sergio de Paz. El preparador físico, Fran Beade comenta que “ya tenía unas molestias antes de llegar, de las que fue tratado. Sigue contracturado y dependerá de la evolución de las próximas setenta y dos horas para determinar si estará en condiciones para poder jugar”.

Además, el preparador físico del cuadro ferrolano destaca de Nano que “recibió un golpe muy fuerte y ello le conllevó un derrame en un ojo y que lo tenga ennegrecido. No pudo trabajar porque apenas veía, por lo que hizo algo por su cuenta. Hay que esperar para ver como evoluciona para saber si llegará a tiempo, pero ahora mismo es complicado, porque se juega el sábado”.

En cuanto al resto de la plantilla, Fran Beade manifiesta que “están bien y han trabajado con intensidad y con ganas de que llegue el encuentro ante el Mutilvera”.

El técnico también habla sobre la marcha de Álex Felip y de Velayos y de las posibles llegadas en el mercado invernal y señala que “para que pudiéramos pensar en que llegara alguien, antes teníamos que conseguir que algunos jugadores se marcharan. La situación no era fácil para ellos y por lo tanto lo más lógico era que se llegase a un acuerdo, como así fue”.

Además, el preparador añade que “ahora hay que ver lo que podemos tener encima de la mesa, porque algunas de las opciones que nos gustaban se han marchado con la demora en conseguir las fichas libres. A día de hoy tenemos esas dos bajas y vamos a hacer un fichaje seguro y dos probables. También dependerá de si se marcha Sergio Martín o se queda”.

Sobre este futbolista, el entrenador ferrolano comenta que “depende de él a nivel personal lo que quiera. Sabe que si se queda va a tener difícil jugar”.

En cuanto a las preferencias para los fichajes, Fran Beade destaca que “si viniesen dos, lo normal es que fueran dos centrocampistas, uno de corte defensivo y otro más ofensivo, aunque también hay necesidades en la banda derecha o incluso con un segundo delantero”.

En cuanto al encuentro de este sábado, el preparador físico local manifiesta que “lo que intentaremos es no romper la racha de resultados positivos y seguir haciéndonos fuertes en casa. Queremos incrementar nuestro bagaje de puntos para ampliar la ventaja sobre los equipos de abajo”.