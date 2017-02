Sergio de Paz se ejercita con el grupo para preparar el choque del domingo

Los jugadores del Racing están preparando con intensidad el choque que el domingo dirimen en el campo de A Malata ante el Pontevedra.



Ayer, el conjunto departamental realizó una nueva sesión de trabajo, en la que participaron todos los componentes de la plantilla, incluido Sergio de Paz, aunque el futbolista ferrolano continúa teniendo algunas molestias. Fran Beade comenta que “veremos cómo evoluciona en los días que faltan hasta el partido y luego decidiremos si está en condiciones para participar en el partido”.



En el choque ante el cuadro pontevedrés, el cuadro verde recupera a Maceira y Catalá, después de cumplir el encuentro de castigo ante el Celta B, mientras que no podrá estar Pablo Rey, que tendrá que “descansar”, por la expulsión que sufrió ante el filial olívico.



El preparador físico, Fran Beade comenta que “siempre es bueno contar con el mayor número de futbolistas posibles y que podamos recuperar a Maceira y catalá nos viene muy bien”.



Por su parte, el técnico también habla sobre la racha negativa que lleva su contrincante, a pesar de que permanece en el cuarto puesto de la clasificación. El equipo que prepara Luisito lleva cinco jornadas sin marcar, las mismas en las que no pudo estar su delantero Mario Barco.



Sobre esto, Fran Beade comenta que “las segundas vueltas siempre son más complicadas, porque los equipos se refuerzan, unos para intentar jugar la promoción de ascenso y otros para salvarse, y por eso se dan resultados muy diferentes a los de la primera vuelta del campeonato”. Además, el preparador físico también habla sobre el estado de Mackay y comenta que “aunque hasta después del veinte no está en condiciones para jugar, ya está entrenando con normalidad y haciendo algunos trabajos específicos, pero está bien y deseando volver a jugar”.



El técnico también habla sobre los problemas en el hombro que sufrieron tanto Catalá como Bicho, hace un par de jornadas y señala que “eso está olvidado y no han tenido más problemas, pero es cierto que eso queda ahí y hay que estar pendientes, pero por el momento están entrenando con normalidad y sin problemas”.



Además, el preparador añade sobre el rival del domingo que “todos los equipos de Luisito son muy aguerridos y siempre ponen las cosas muy complicadas, porque tienen una gran intensidad, No nos podemos confiar porque lleven cinco semanas sin ganar, porque lo que hay que tener en cuenta es que siguen en puestos de promoción”.



Fran Beade espera que el cuadro verde retorne a la senda del triunfo en la contienda ante la formación pontevedresa para tratar de alejarse de los puestos de descenso.