“Ser del Racing implica situarlo lo mejor posible”

Comenzó ya el nuevo año y el capitán del Racing, Pablo Rey, confía en que este 2017 vaya a ser, para el equipo ferrolano, mejor que el anterior. Después de una primera parte de la competición liguera en la que el cuadro verde, lejos de su intención de volver a luchar por el ascenso, cayó hasta la zona media-baja de la tabla clasificatoria –rondando o descendiendo incluso a puestos de descenso–, su intención es darle continuidad a la mejoría que ha comenzado a atisbar en el parte final de la primera vuelta de cara a sellar la permanencia con tranquilidad. Y, en el aspecto personal, el centrocampista espera recuperar el nivel que a lo largo de los últimos años lo convirtieron en uno de los imprescinidbles de la escuadra de la ciudad naval.



- ¿Espera que en 2017 cambie la dinámica de los último tramo del año pasado?

- Sí, porque 2016 acabó bastante mal. Fue un año en el que las cosas no salieron bien y a ver si en el nuevo año todo sale mejor.



- ¿Si 2016 fue de más a menos, confía en que este año sea totalmente al revés?

- Es cierto que las situaciones que se tienen en estas fechas son totalmente diferentes del año pasado a este. A ver si cambian las tornas y esta vez acabamos bien. Para ello vamos a trabajar.



- ¿La actual situación clasificatoria les hará jugar con algo menos de exigencia?

- Tenemos la presión de jugar en este club y representar al Racing de Ferrol. Ahora estamos en una situación mala, que nadie esperaba, así que tenemos que tratar de dejar al club mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso pasa por mejorar el rendimiento sobre el terreno de juego.



- ¿Le recordó en algún momento esta temporada a la 09/10, que se saldó descendiendo a Tercera División?

- Hay una gran diferencia, que es que este equipo tiene una mayor capacidad de reacción. Es cierto que no estamos rindiendo al nivel que se esperaba, pero en momentos de los partidos se ve que el equipo puede dar más y tiene capacidad de reacción ante las adversidades que haya.



- ¿Qué objetivos se fijan de cara a la segunda vuelta?

- Se trata de mejorar cada partido, de intentar sumar siempre de tres en tres... Que todo empiece a ser como el año pasado para acabar lo mejor que podamos.



- Y en el aspecto personal, ¿qué espera lograr en la segunda vuelta del torneo?

- La lesión llegó justo cuando mejor me estaba encontrando, pero ahora hay que olvidarse de eso y empezar el año 2017 de la mejor manera, trabajando, para tratar de mostrar mi mejor nivel.



- ¿Cómo se siente después de la lesión que sufrió?

- Aún me falta un poco de fuerza en el cuádriceps, donde me lesioné, pero me encuentro muy bien y espero que para el primer partido del año tenga mejores sensaciones. ¿Si a mí el parón me vino especialmente bien? La verdad es que sí, porque me permitió trabajar en la recuperación, que pasasen unos días para que la lesión se reabsorbiese. Hice los trabajos que me madaron el fisioterapeuta y el preparador físico... y me encuentro muchísimo mejor.



- ¿Llegará a tiempo para jufar frente al Caudal?

- Yo creo que sí. A ver cómo va la semana, pero me encuentro bien aunque a la pierna todavía le falta un poco de fuerza, pero puedo llegar a jugar este partido.