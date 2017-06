Cinco seniors y dos sub 23 completarán la plantilla racinguista

Después de las llegadas de Aitor Pascual y Aitor Aldalur, el cuadro verde está compuesto por doce jugadores senior, aunque uno de ellos es David Bandera, con el que no se cuenta, y dos sub 23, el propio Aitor Pascual y Brais.



Por ello, el club busca cinco futbolistas senior y otros dos sub 23 para completar los veinte futbolistas que espera contar el técnico.

Lo que es seguro es que el club quiere que el portero que acompañe a Ian Mackay sea un sub 23, mientras que para los seniors se busca un defensa central, dos mediocentros, o un mediocentro y un mediapunta, además de dos jugadores de banda, uno para la derecha y otro para la izquierda.



Esos son los planes que tiene Miguel Ángel Tena y en lo que está trabajando en estos momentos, aunque el técnico sigue diciendo que “ahora mismo solo Joseba Beitia tiene una oferta nuestra”.



En el caso de las posibilidades de que el centrocampista vasco termine en las filas del cuadro verde, el técnico racinguista es claro cuando indica que “él tenía un contrato muy bueno en Marbella, muy por encima de lo que es habitual y está claro que nosotros no podemos llegar a esas cantidades. Él sabe lo que nosotros le podemos dar, aunque hay una dura competencia, porque tiene bastantes ofertas”.

En cuanto a las otras posibles incorporaciones, el preparador levantino no quiere tener prisas, porque quiere acertar con los jugadores que lleguen al cuadro verde. Quiero cuatro futbolistas con experiencia y que puedan marcar las diferencias en la categoría.

Por ello, es posible que la mayoría no lleguen hasta después de que finalicen las promociones de ascenso, que será cuando se empiece a mover el mercado de verdad.



Amistosos

Además de estar mirando las posibles incorporaciones a la plantilla, el técnico está trabajando en la planificación de la pretemporada. Hasta el momento, el conjunto ferrolano tiene cerrados partidos ante equipos de categoría superior en A Malata los días 22 y 27 de julio. También se está pendiente de fijar la fecha de la visita del Lugo, con el que hay acuerdo, pero el día dependerá de lo que decida el nuevo entrenador del conjunto lucense, tras la marcha de Luis César.



En cuanto al resto de amistosos, van a depender de las fechas de la Copa Diputación y por eso no están contestando a las muchas peticiones que llegan a las oficinas del club.