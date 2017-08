La semana fantástica del Racing

La victoria sobre el Coruxo en el estreno liguero completó de la mejor manera posible para el Racing una semana que ya había empezado bien con el título de la Copa Diputación. “Ha salido todo a la perfección”, fue la descripción de Miguel Ángel Tena de los últimos días tras un partido, el disputado contra el cuadro vigués, del que salió muy contento. “Todos los jugadores han hecho un esfuerzo enorme, hemos ganado y, además, manteniendo la portería a cero en los dos partidos de la semana y eso demuestra un gran trabajo colectivo, sobre todo en cuanto a solidez defensiva”, dijo el preparador.

De ahí que a Tena no le quedase más remedio que reconocer que “tengo unos jugadores espectaculares. Todos han estado a un gran nivel y su rendimiento ha sido muy bueno”. Así, a nivel de juego recordó que “el equipo ha tenido el control a través de la posesión” y, aunque su idea, la de crear peligro a través de la pelota, “por momentos sale mejor y en otros peor”, el cuadro verde consiguió que le peligro del Coruxo llegase solo “por imprecisiones nuestras en el pase. Pero las vigilancias de los de atrás han sido perfectas”.

También destacó a jugadores como Fran Sota, que realizó un papel que no es habitual en él, el de referencia ofensiva. “La idea era que reforzase el centro del campo para paliar los momentos de cansancio”, explicó. También subrayó a los jugadores de la zona media, a los que calificó de “pilares fundamentales” en el funcionamiento racinguista. A Jacobo Trigo por el buen nivel que dio tras retrasar su posición a la defensa después de la lesión dfe Nano. “Cuando un jugador es bueno puede actuar en las dos posiciones”, comentó. Incluso tuvo palabras de elogio para gente que no jugó ni un solo minuto, como el delantero Mendi. “Va a ser muy importante dentro de la plantilla, porque siempre se deja el alma. Va a tener sus minutos como el resto de la plantilla”, explicó.



Tranquilidad

La victoria en la primera jornada se traduce a nivel clasificatoria en la octava posición que ostenta el Racing, pero lo más importante es la tranquilidad que eso da. “A los primeros partidos de liga la gente llega muy cargada de la pretemporada... así que lo importante son los puntos”, reconoció después del encuentro Jacobo Trigo. El futbolista, además, explicó que “hemos sido sólidos, que al final es lo que te hace estar arriba... y a seguir así a partir del próximo encuentro”.

Mientras Fran Sota, goleador en el partido contra el Coruxo, se mostró satisfecho por estrenar su cuenta realizadora de la temporada de manera paralela a la victoriosa del Racing. “Muy contento por todo, también por empezar con una dinámica positiva... Lo importante era sumar los tres puntos, porque empezar sumando te hace estar con más tranquilidad... y que siga así”, dice el futbolista riojano.

Pero ahora será turno de empezar a preparar el partido contra la Ponferradina, el primero que el cuadro verde jugará a domicilio dentro del torneo liguero del grupo I. l