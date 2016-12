Un “segundo” para aproximar al Lugo a Primera

La buena situación clasificatoria en la que está el Lugo, que llegó al parón navideño en la quinta posición de la tabla de Segunda –una de las que clasifica para la promoción de ascenso a Primera, plazas en las que ha estado, o en las que hacen subir directamente, catorce de las 19 jornadas que van de campeonato liguero–, tiene en el ferrolano Juan Iglesias uno de sus artífices. Ayudante de Luis César Sampedro al frente de la escuadra rojiblanca, trata de aportar su granito de arena para que el equipo siga una progresión que lo haga ser cada vez mejor. “Todos querríamos estar donde estamos a estas alturas de la temporada, así que hasta ahora el balance que hacemos de ella es muy positivo; estamos verdaderamente contentos de cómo están yendo las cosas”, asegura.

Esta buena situación, sin embargo, no hace que en el seno del Lugo se olvide su principal objetivo: conseguir la permanencia. Juan Iglesias recuerda a este respecto los vaivenes de una categoría en la que, dice, “todos pierden contra todos, hay muy pocos puntos de diferencia de los puestos de play-off a los de descenso... Fíjate que el Mirandés tenía los mismos puntos que nosotros, que éramos terceros, tras la séptima jornada y nueve después era último...”. Por eso insiste en que “aquí no se pueden realizar más cuentas que intentar ganar el partido siguiente, porque estamos en la jornada 19 y en la 29 no se sabe qué va a pasar”.

Ahora, de cara a la segunda mitad de la temporada, el preparador espera que el Lugo dé continuidad a una progresión iniciada hace unos años para “sentar las bases necesarias para que el club sea cada vez mejor”. En este sentido apunta que “se está buscando reforzar el equipo, por lo que escucho y leo en la prensa” y, a su juicio, esa va a ser la manera de mantenerse en la parte alta de la clasificación de la categoría de plata nacional, aunque con la meta de alcanzar los 50 puntos como primer objetivo del año.



estilo

Además de los buenos resultados, al Lugo también lo distingue un estilo de juego que está basado en la combinación de la pelota y del que Juan Iglesias apunta que “estamos intentando darle continuidad, pero aportando alguna cosa más para que el equipo domine todas y cada una de las fases del juego, que los jugadores sepan qué tienen que hacer en cada momento: en ataque, en defensa, en las transiciones, en las jugadas a balón parado...”. Eso se refleja, a su juicio, en que “cada semana se hacen más cosas bien. Y es que se puede ganar o perder, pero disputamos la victoria a todos los rivales... y eso es bonito. Y estar arriba lo es más”.

Ahí también tiene mucha culpa una plantilla que está rindiendo a un gran nivel, aunque el delantero Joselu –por el momento máximo realizador de la categoría con trece goles– es el más destacado. “En él se está reflejando el buen hacer de todo el equipo”, explica un Juan Iglesias que destaca que “el equipo sorprende ya desde la portería. Además, jugadores como Pedraza, que acaba de estrenarse en la categoría y tiene un margen de progresión impresionante, además de que mete goles y da asistencias, veteranos como Pita, Seoane o Manu, gente como Jordi Calavera, Miquel o Djaló... Por no hablar de los centrales que estaban la temporada pasada, los chicos que están jugando menos y que con su trabajo diario están intentando ponérselo difícil al ‘míster’...”.

Así que, tal y como recuerda el segundo entrenador del Lugo, “todo el mundo suma en su papel y eso es lo básico del equipo. Cada uno, en su parcela, aporta su granito de arena y al final, si el Lugo está donde está, todos vamos a salir beneficiados”.

Eso es lo que espera de cara a un futuro que no sabe si va a ir más allá de esta temporada. “Mi ilusión es hacerlo lo mejor posible, que la gente esté contenta con nuestro trabajo... Lo demás llegará. Pero yo estoy encantado de estar aquí, en casa”, dice.