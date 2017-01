Una segunda vuelta para mejorar más

Después de que el buen final de primera vuelta hecha por el Racing maquillase su mal arranque liguero, el equipo ferrolano espera que el parón navideño no corte esta buena dinámica. Porque, tal y como afirma el exterior Dani Benítez, “difícilmente lo vamos a hacer peor que como empezamos”, así que su intención es empezar ganando en el primer partido de la segunda vuelta liguera para confirmar, como percibe, que “el equipo está cambiado, los jugadores más metidos... y eso se ve en los partidos”.

Con el encuentro que lo va a enfrenta al Caudal este domingo, el Racing estrena una parte de la competición que el jugador mallorquín admite que es más complicada que la primera. “Es que todo el mundo quiere ganar, porque el objetivo está más cerca”, sostiene. Pero, más que estar obsesionado con la situación clasificatoria, Dani Benítez apuesta por intentar sumar en cada partido y, a partir de ahí, “ya veremos más claro dónde tenemos opciones de estar en cuanto pasen cinco, seis... o diez jornadas”.

casero

El partido frente al Caudal, además, le brinda al Racing la posibilidad de hacer crecer su racha positiva de resultados como local porque, tras perder en seis de los ocho primeros partidos que disputó en A Malata, los dos últimos los resolvió con victoria. “Ganar en casa es clave tanto para nosotros como para todos”, asegura un Dani Benítez que, a partir de ahora, espera sumar el máximo número posible de puntos como local para, de esta manera, ver la posición en la que se encuentra el cuadro verde en la tabla clasificatoria del grupo I.

A nivel personal, llegados a la segunda vuelta liguera, Dani Benítez espera encontrar una continuidad que le haga no perderse partidos por lesión. “A lo largo de este parón navideño me he estado cuidando mucho para no estar tanto tiempo parado y, así, no lesionarme”, comenta el exterior insular. “En los entrenamientos me veo bien y no veo el porqué de una lesión, salvo que sea algo fortuito, una acción de mala suerte”, afirma el jugador.