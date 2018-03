“La salvación pasa por que nos hagamos muy fuertes en A Malata”

Al campeonato liguero del grupo 1 le queda una jornada menos y la situación clasificatoria del Racing sigue siendo muy delicada. Al menos, la derrota sufrida ante el Celta B no tuvo un efecto tan grande gracias a los empates con los que se resolvieron los encuentros Pontevedra-Ponferradina y Toledo-Valladolid B. Pero el margen de error que tiene el equipo ferrolano es mínimo y, como explica Joseba Beitia, los partidos que disputará en A Malata será fundamentales, empezando por el de este domingo frente al Rápido de Bouzas.



¿La derrota ante el Celta B fue menos grave por lo hecho por los rivales directos?

Al final los otros resultados se dieron bien, pero nosotros tenemos que mirar a lo nuestro. Fue una pena no sacar el último partido adelante, porque teníamos muchas ganas. Pero este domingo volvemos a jugar en casa y hay que ganar sea como sea; si lo hacemos, volvemos a estar metidos en la pelea de la salvación.



¿Fue una derrota diferente a las de meses atrás, porque en esta ocasión hubo opciones de puntuar hasta el final?

Es que todas las derrotas duelen... Antes estábamos en peor dinámica, porque perdíamos más partidos de forma consecutivas. Esta vez, como estábamos en una mejor racha, el resultado puede parecer menor, pero molesta igual. Lo que hay que hacer ahora es ganar en casa y olvidar este partido



Además de efectividad, ¿qué más le faltó al Racing?

Cuando encajas en los primeros minutos cuesta más... Ellos se encerraron bien y, aunque nosotros tuvimos la posesión, nos costó generar peligro o tener profundidad en los últimos tres cuartos de campo. Pero el equipo lo intentó todo, no pudo ser y hay que seguir.

¿Dificulta más el hecho de que los rivales a los que se enfrentan se estén jugando cosas importantes?

En estas fechas todo el mundo se juega algo: la fase de ascenso, no descender... El Rápido de Bouzas viene en una buena dinámica, porque lleva muchas jornadas sin perder. Será un hueso duro, pero jugamos en nuestra casa, donde tenemos que hacernos fuertes. La salvación pasa por A Malata.



¿El rendimiento que el Racing tenga en A Malata será decisivo de cara a la permanencia?

Sí. Hemos sido muy fuertes en los dos últimos partidos que jugamos en casa y tenemos que seguir en esa misma línea.