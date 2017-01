El Rugby Ferrol, con todas las bazas para ganar en Lalín

Los más de 130 puntos que el Rugby Ferrol le endosó al Lalín, que no pudo ni marcar un solo tanto en el partido de la primera vuelta disputado en Ferrol, son un referente significativo de lo que puede ser el partido que medirá a ambos el domingo –12.00– pero, al mismo tiempo, resultan una advertencia. El cuadro do Deza le tiene ganas al departamental y no está dispuesto a pasar por el mismo escarnio.

En el polo opuesto, los pupilos de Alberto Mera son muy conscientes de que tienen todos los ases para ganar el partido, pero que, más allá del resultado, deben alcanzar unos objetivos mínimos en cuanto a intensidad, crecimiento táctico y también ritmo. El técnico cuenta con varias bajas que espera poder aprovechar para que los jugadores menos habituales sigan cogiendo minutos.



segunda

Con la clasificación para el play-off de ascenso casi certificada, partidos como el que mañana disputará en Vigo son vitales para que el Fendetestas de As Pontes se posicione mejor de cara a ese tramo final y alcance un emparejamiento más asequible. Con esa perspectiva el cuadro pontés visita al Vigo B, un equipo que ya le creó muchos problemas en la primera vuelta, en la que los locales ganaron por un escaso margen. Ahora, las cosas se antojan más complicadas, y no solo porque el Fendetestas concurra con algunas bajas importantes en su primera línea –no jugarán ni Lois ni “Pastel”–, sino porque los olívicos, un conjunto muy experimentado, rinde mucho más cuando ejerce como local que a domicilio.