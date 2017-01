El Rugby Ferrol recibe al Pontevedra en A Malata

Entre los jugadores que arrastran algunas molestias físicas y los que tienen compromisos académicos, el Rugby Ferrol afronta su partido de esta semana ante el Pontevedra en A Malata –17.00 horas– con alguna que otra ausencia. Una circunstancia que, sin embargo, no le restará potencial para medirse a un equipo al que ya superó en la primera vuelta por un contundente 0-31.

Ahora, sin embargo, el técnico del cuadro ferrolano, Alberto Mera, vaticina un partido mucho más complicado, toda vez que la experiencia le dice que el Pontevedra suele ir de menos a más y mejora notablemente su rendimiento a lo largo de la campaña. Con esta precaución ha planteado un problema en el que, más allá de la victoria, la máxima prioridad del cuadro que dirige será retomar el nivel y ritmo de juego que había exhibido antes del parón navideño.

Y es que la mirada del Rugby Ferrol está puesta en el play-off de ascenso y para él lleva trabajando toda la liga y seguirá haciéndolo de aquí a primavera, tratando de mecanizar dinámicas de juego y asumiendo otros conceptos que puedan marcar diferencias en ese tramo decisivo del campeonato.



fendetestas

El Fendetestas, por su parte, recibe el domingo al Campus Ourense Coosur B –Monte Medulio, 12.30 horas–, un equipo que en la primera vuelta consiguió sorprender a los ponteses, a los que derrotó 35-19. Aunque prometía mucho, el cuadro ourensano, un recién llegado a la categoría, fue perdiendo fuelle y ahora transita por la zona baja de la clasificación.

El conjunto de As Pontes espera que la situación no se repita y poder ampliar su contador de puntos para afianzarse en esa segunda plaza que actualmente ocupa y asegurarse así su presencia en el play-off de ascenso como en los últimos años.