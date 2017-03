El Rugby Ferrol jugará la final tras ganar al Pontevedra

No fue el mejor partido de la temporada, pero el Rugby Ferrol fue lo suficientemente resolutivo como para no pasar apuros y superar al Pontevedra con contundencia (40-7) en el duelo de semifinales que midió a ambos. Los departamentales lucharán por el título de liga como premio a una temporada en la que, sin embargo, sus miras son ambiciosas y siguen puestas en alcanzar el ascenso de categoría.



Un reto para el que todavía falta más de un mes y al que el conjunto de la ciudad naval puede llegar muy mermado, pues a las molestias que atravesaban varios jugadores se le sumaron las lesiones en este último partido de tres de sus efectivos: Theo Davidso, con una luxación en el hombro que puede tenerlo en el dique seco durante cerca de un mes; Alejandro Segura, con una torcedura en la rodilla; y Edu, con un golpe en el antebrazo.



Fue la nota negativa en un partido que en el plano estrictamente deportivo se resolvió con facilidad para el Rugby Ferrol a pesar de que no ofreció su mejor cara. Los pupilos de Alberto Mera comenzaron muy centrados y estuvieron a gran nivel en una primera parte en la que lograron hacer un buen acopio de puntos.

En la segunda, sin embargo, los locales rebajaron su nivel de intensidad y ritmo de juego. Ello, unido al buen trabajo defensivo del Pontevedra, hizo que la diferencia se estabilizase y no continuara aumentando. Así, aunque el Rugby Ferrol dominó el oval, contó con posesión y jugó en casi todo momento en el campo de su adversario, no tuvo la precisión necesaria para finalizar satisfactoriamente sus jugadas.



Y es que el hecho de que la competición se haya desarrollado de forma discontinua en las últimas semanas, con parones entremedias, ha pasado factura al cuadro departamental, que ha perdido parte de la frescura de su juego. En quince días disputará la final ante el Keltia, que ganó a Os Ingleses (31-7) y, casi un mes después, será el turno para la promoción de ascenso. Para cuando esta llegue, Alberto Mera pretende que los suyos hayan recuperado esa “chispa” para, este año sí, luchar en firme por el ascenso de categoría.



Por otra parte, la jornada no resultó nada propicia para los conjuntos de base del Rugby Ferrol. Los sub 16 perdieron 58-14 ante el Vigo y los sub 14 lo hicieron 67-10.