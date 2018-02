El Rugby Ferrol estará un año más en la final por el título de liga

Por tercer año consecutivo, el Rugby Ferrol luchará por el título de campeón de liga en Primera Territorial. El cuadro departamental se hizo con una plaza en la final del torneo después de derrotar en semifinales al Keltia Ourense. Los ajedrezados, que ya habían salido airosos (46-13) del partido de ida disputado quince días atrás en Ferrol, volvieron a ganar el domingo en tierras ourensanas (6-72) para completar una eliminatoria mucho más asequible de lo que cabría prever.

Y es que, después de la igualdad que presidió los dos partidos que ambos protagonistas dirimieron durante la campaña regular –el primero lo ganó el Keltia y el segundo, hace apenas un mes, se zanjó con empate–, parecía que las cosas iban a estar mucho más reñidas. Sin embargo, la solvencia de los ferrolanos, tanto en defensa como en ataque, desarboló a su oponente en ambas confrontaciones.

Buena cuenta de ello es que, en el cómputo global de ambas, el Keltia apenas anotó 19 puntos, un balance paupérrimo para un equipo que acabó segundo la liga regular; mientras que el Rugby Ferrol se fue hasta los 119 demostrando la contundencia de su juego ofensivo.

Después de encauzar la eliminatoria en Ferrol, el equipo que dirige Rusty no quería sorpresas en el choque de vuelta y se afanó en maniatar a su rival desde los compases iniciales. Algunas ausencias en las filas del Keltia, como la del zaguero Axel Papa, unida a esa contundencia de los departamentales hizo que el duelo apenas tuviese historia.

Los ferrolanos se medirán ahora al campeón de la liga regular, Os Ingleses, que derrotaron al Mareantes en la otra semifinal, en la gran final en la que se pone el juego el título de liga. Lo harán el día 10 de marzo en Vilagarcía.

Por lo demás, la jornada no fue especialmente propicia para las formaciones del Rugby Ferrol. Las chicas cayeron en su visita al Ourense por 43-25; mientras que el equipo sub 16 se vio superado (12-48) por un líder, el Kaleido Universidade de Vigo, muy efectivo y que apenas le dio opciones.