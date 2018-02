Ricardo López pide sacar la casta y el compromiso

Todo el mundo en el Racing es consciente de lo que se juega el equipo en el encuentro de mañana en Pasarón ante el Pontevedra, un rival directo en la lucha por eludir el descenso a Tercera División.

Uno de los que más claro lo tiene es el entrenador, Ricardo López, que ayer después del entrenamiento comentaba que “son partidos importantes en la carrera de todos y estamos trabajando esta semana para sacarlo adelante. Es donde tenemos que sacar la casta y el compromiso. Es un encuentro muy transcendente para el club y vamos confiados en nuestro juego y en nuestras opciones”.

Después de tres derrotas consecutivas, en las que el cuadro verde fue incapaz de marcar, mientras que encajó seis tantos, el técnico señalaba que “no queda otra que entrenar, reforzar nuestras virtudes y mejorar nuestros defectos. Hay veces que estudias los partidos y sacas conclusiones. Las cosas llevan su tiempo, aún tenemos desajustes y estamos recibiendo goles a balón parado y eso es preocupante y, por eso, hemos trabajado la estrategia tanto defensiva como ofensiva”.

Sin embargo, Ricardo López tiene muy claro que “la actitud de los jugadores siempre la resalto. Es importante tener la máxima competitividad y eso es lo que espero del partido ante el Pontevedra, porque todo el mundo es consciente de lo que se juega”.

En cuanto a si van a realizar variaciones en el once inicial en el campo de Pasarón, el entrenador racinguista no suelta prenda, pero resaltaba que “hay que ser honesto con lo que ves en los entrenamientos y en base a eso es con lo que pongo el equipo. Están todos los jugadores bien y por eso tengo más opciones a la hora de escoger”.

El que podría debutar con la elástica verde es Diego Seoane, aunque el técnico no quiere confirmarlo y se limitó a comentar que “está en perfectas condiciones para jugar el partido”.

Tanto el defensa ourensano como Nano, después de cumplir una sanción, podrían ser las novedades de la zaga del conjunto ferrolano. l