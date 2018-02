Ricardo López: “Espero que este triunfo sea solo el inicio de la racha buena”

Después de cuatro derrotas consecutivas, para el Racing conseguir una victoria era algo urgente. Y, como explicó el técnico Ricardo López al final del partido de ayer, su deseo es que la conseguida frente a la Gimnástica Segoviana “sea solo el principio”. El preparador, de hecho, mostró su convencimiento de que “la racha buena que tenemos que coger va a empezar ahora. Vamos a sumar, sumar y sumar”. Además, recordó que los tres puntos sumados ayer “nos van a ayudar y nos van a dar mucha confianza de cara al futuro”.

Ricardo López explicó que “hemos cambiado el modelo de juego, porque era cuestión de juntar al equipo... y lo hemos hecho bien, porque hemos robado y hemos salido”. Además, marcar un gol en el primer minuto del partido allanó bastante las cosas para la escuadra de la ciudad naval, aunque el técnico recordó que, tras el tanto, “había mucho trabajo por delante, aunque es cierto que ponerte por delante te hacer estar más concentrado, con más intensidad. Ellos han tenido un momento de empuje en el primer tiempo, pero hemos tenido paciencia y hemos defendido bien. Y en el segundo tiempo hemos salido muy serios y concentrados y ellos ya se han venido abajo”.

Con respecto a la suplencia de Joselu, el entrenador racinguista explicó que “saco a los que mejor veo y a los que mejor resultado puedan dar”. Además, comentó que “he visto que Álvaro [Rey] y Fran [Sota] se compenetran... y por eso lo hice. Pero creo que soy justo con todos los jugadores”.

Situación

Sin querer aventurar qué cifra de puntos hará falta para lograr la permanencia, el preparador recordó que “yo me fijo en mí mismo, no es los rivales, porque no sabes cuáles van a ser los directos. Quedan muchos puntos y no sabes contra quién te la vas a estar jugando al final de temporada”. l