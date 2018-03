Ricardo López: “El equipo está cogiendo ahora una identidad, más seguridad”

Valga la frase que Ricardo López dijo nada más sentarse en la sala de prensa de A Malata para hablar del partido que el Racing que entrena había jugado frente al Rápido de Bouzas –“este es un oficio en el que se sufre mucho...”, admitió– para explicar el sufrimiento que había vivido poco antes durante noventa minutos. Pero la victoria lograda hace que el técnico vea la meta de la permanencia en Segunda B algo más cerca.



A diferencia del encuentro de la semana pasada frente al Celta B, el Racing no creó ayer demasiadas ocasiones de gol... “pero ha salido la genialidad de Pablo Rey”. De todas maneras, Ricardo López destacó que “ahora el equipo está cogiendo una identidad, una seguridad, que hace que ganemos o perdamos el trabajo y el esfuerzo están ahí”.

En una situación clasificatoria tan delicada como la que el Racing atraviesa en estos momentos, el preparador madrileño destacó que “lo difícil en estos casos es tener la serenidad con el balón que hemos tenido. Porque puedes tener mucha intensidad, mucha concentración, pero la gente ha tenido la pausa, ha sabido jugar al fútbol...”. Ricardo López profundizó en este aspecto recordando que “al final los partidos se ganan con el balón y jugando al fútbol. Por mucha intensidad y capacidad de lucha que pongas, al final es el balón el que tiene que entrar dentro de la portería”.



Serenidad

Por eso, Ricardo López no pudo más que volver a darle la enhorabuena a los futbolistas que dirige por el rendimiento mostrado en el encuentro de ayer. “Chapó a los jugadores, porque han jugado al fútbol: por bandas, haciendo combinaciones, con profundidad... Ha sido impresionante. Ante un rival que va arriba por algo, porque defiendo bien, porque tácticamente son muy ordenados. Pero creo que les hemos pasado por encima”, dijo.

Por último, el entrenador racinguista elevó una queja por la cantidad de fueras de juego señalados a su equipo. “Es que se rompe desde segunda línea, en carrera... Me gustaría verles luego en la tele”, dijo. Y es que, a su juicio, ”ves goles, cuando se ha jugador muy bien al fútbol, que son penalizadas injustamente. En el futuro, el VAR va a ser increíble para el juego”.