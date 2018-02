Ría y Narón suman más de veinte medallas

Más de una veintena de metales fue el cuantioso botín cosechado por los locales en el Automómico juvenil y junior y en el benjamín, alevín e infantil, disputados en Ourense. Ría Ferrol y Atletismo Narón fueron los encargados de subirse al podio, haciéndose la primera de las entidades un total de 18 preseas y los naroneses, siete.

En la primera de las competiciones, la dirigida a los más mayores, Azziz Saidi y Claudia Torres fueron dos de los protagonistas del Ría, al terminar la cita con un doblete. El ferrolano se hizo con el título en la competición de los 800 metros y el subcampeonato en los 400 de edad sub 20, unas medallas que también logró Torres en 200 y 60 metros. Por su parte, el naronés Demba Sanyang fue el encargado de hacerse con el oro en la doble vuelta, así como en los 200, en su caso en sub 18. Unos registros que le dan al local el pase para el próximo Nacional. También se subieron a lo más alto del podio las ferrolanas Lucía Rivadulla y Lucía Sicre en 400 y 800 metros en sub 18. Irene Barreiro siguió a su compañera en la segunda plaza de los 800, mientras que Aldo Rey fue bronce en esta distancia. Una plaza que también ocupó Ana Rivas en los 60 metros vallas. Por su parte, Manuel Castro y Evelyn Fernández –Narón– se subieron al segundo escalón del podio 400 metros –con mínima para el Estatal– y en lanzamiento de peso sub 18. Su compañera Paula López fue tercera en 200.



Al día siguiente se disputó el Autonómico escolar, con Irma Veiguela –Ría– finalizando su concurso con un oro en 50 y una plata en 1.000 metros sub 10. Su compañero Martín Pazos logró también un doblete, al ser campeón sub 14 en longitud y bronce en 60 metros. Ricardo Negrete fue el mejor en los 1.000 sub 14, mientras que Laura Rico y Gabriela Serantes se colgaron la plata en peso sub 14 y sub 12. Martín Rodríguez y Eva Serantes fueron bronce en triple y pértiga sub 14. Por su parte, Noa Díaz y Paula Mouzo fueron las medallistas del Narón, con una plata y un bronce en 500 y 50 metros sub 10 .