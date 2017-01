La resistencia del Racing le dio un punto

área 11

guijuelo

El Racing rescató un punto de su visita a Guijuelo al empatar un partido dominado por el conjunto local. Tras un comienzo intenso en el que ambos equipos mostraron su igualdad, los locales cogieron poco a poco la manija del encuentro y comenzaron a mandar. No obstante, el Guijuelo parecía querer resolver el partido por la vía rápida, denotando cierta ansiedad por la difícil situación en la tabla. Así, si el cuadro local apostaba por la posesión, las principales bazas de la escuadra visitante se limitaron a esperar agazapada en su campo, utilizando el juego directo, la segunda jugada y el balón parado como principal arma para amedrentar a la formación local.

Con el paso de los minutos, el Guijuelo se adueñó de la pelota, encerrando al Racing en su campo. La primera aproximación fue una jugada por la banda derecha de “Piojo” Hernández, que realizó un pase que se paseó por el área ferrolana sin encontrar rematador. Era una fase del choque en la que el cuadro local llegaba a la meta contraria, aunque sin crear demasiado peligro. Así, fue a los veinte minutos cuando los locales dieron el primer golpe en la mesa tras aprovechar Pino un buen balón de Juliá y poner el esférico en el fondo de la portería gallega, haciendo inútil la estirada del meta Sergio García para tratar de evitar el tanto.

Tras el gol, curiosamente, el Guijuelo decidió tomarse un respiro y cedió la iniciativa a un Racing, que sin embargo, no acababa de encontrarse a gusto en el partido. Sin embargo, el segundo gol local parecía estar más cerca de llegar y, de hecho, un buen centro de Pino estuvo a punto de aprovecharlo Ángel Sánchez, pero su disparo se marchó arriba. Con el partido desequilibrado, a la media hora de juego llegó la primera ocasión racinguista, tras un remate de Nano tras un córner, estrellándose la pelota en el larguero. El cuadro gallego parecía incapaz de crear ocasiones a excepción del balón parado, pero su primer golpe en el partido llegó de esta forma, tras cabecear el local Juliá a su portería estableciendo el 1-1 en el marcador.

De ahí al final de la primera mitad tan solo se produjeron llegadas del Guijuelo, que vio cómo el reloj marcaba el minuto 45 con empate en el marcador ante un Racing que tan solo había creado peligro a través de la estrategia.

VOLCADO

La segunda mitad comenzó con el Guijuelo volcado, tratando de encontrar buenas sensaciones y con el equipo en busca de la portería contraria. El cuadro local, que dispuso de hasta tres ocasiones en las botas de Aitor Aspas, Carmona y Pino, no lograba perforar la meta de Sergio García y, por eso, los nervios comenzaron a hacer acto de presencia. Y es que, cuando todo apuntaba al segundo tanto local, el equipo ferrolano se aprovechaba de una indecisión defensiva y arbitral para ponerse por delante en el marcador. Fue un saque de banda a la altura del centro del campo a favor del cuadro visitante que el sacador puso en juego más adelante de la posición indicada para acabar bombeando el esférico al área local para que Armental se impusiese a la defensa y de volea pusiese al Racing con ventaja en el marcador.

Con el gol del cuadro visitante, el Guijuelo se echó arriba definitivamente. Los locales buscaron el empate con ahínco, pero nuevamente acusaron su falta de efectividad. El Racing, mientras, esperaba atrás, aguardando la oportunidad de montar una contra que le permitiese sentenciar el partido. A falta de poco más de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario, una buena jugada de Ángel dejó la pelota a los pies de Pino, que cedió a Juliá para que este, con un disparo fuerte y raso desde la frontal del área, pusiese el empate. Pese a ello, el asedio local continuaba, y el Guijuelo dispondría de dos ocasiones para ponerse por delante. La primera, con un posible penalti de Sergio García sobre Pino que el colegiado no señaló. La segunda, un mano a mano que el canario Dimas no supo definir cuando el Municipal de Guijuelo ya cantaba el gol que sería de la victoria.

Al final, el encuentro terminó con un resultado de empate que mantiene las distancias entre ambos en la clasificación. n