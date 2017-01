El Remo Cedeira entra en la partida

Lo que empezó como un “juego” en el seno del Remo Cedeira se transformará en realidad el próximo verano, cuando la villa local debute por primera vez en su historia en la Liga Autonómica de traineras, dentro de su competición B. La entidad cedeiresa sube de este modo “un peldaño”, como apunta su presidente José María Hermida, ya que desde su fundación hace ya 56 años –1960–, la denominada como embarcación reina del banco fijo no había nunca formado parte de los “planes” de la entidad deportiva de Cedeira.

“En verano participamos en las regatas del Teresa Herrera y en el Gallego con una embarcación prestada y vimos que la gente se animaba”, comenta Hermida, “ahora ese proyecto se está consolidando. Estamos muy contentos y tenemos mucha ilusión”. No es para menos. La tripulación con la que los cedeireses se echarán al mar en competición oficial en poco más de seis meses está formada por un total de 22 remeros, todos ellos “aborígenes” de la villa. “Contábamos ya con un bloque de siete u ocho deportistas y se ‘repescó’ a gente. Somos un equipo veterano –entre los 30 y los 40 años– entre los que forman varios juveniles”, señala el máximo dirigente del club.

Un nexo con la villa con el que ansían paliar un tanto su falta de juventud, de la que sin embargo también esperan sacar partido. “Somos todos gente del club y muy implicados. Es complicado mantener a la gente más joven cuando llega el verano o se tienen que ir a estudiar fuera”, señala Hermida. Y más en una campaña de traineras que, como bien apunta su entrenador y remero, Ángel Cardamas, entre entrenamientos y competición, comienza en septiembre y acaba al septiembre siguiente.



Relevo

Pero ese es un puente, el del relevo generacional, que los cedeireses ya cruzarán cuando lleguen a él. De momento, su intención es conformar un proyecto de cara a las campañas de un futuro próximo, ya que, como bien señala Hermida entre risas, “no vamos a estar remando algunos hasta los 50 años”. Unos planes para los que, como primer paso, adquirieron el pasado mes de noviembre una trainera –y su correspondiente remolque– al Club As Xubias coruñés. Embarcación con la que ya tomaron parte en el Memorial Lagar celebrado hace unas semanas y en el que, “tal y como está la embarcación, lo hicimos bien”. Y es que, al nuevo “fichaje” cedeirés le hace falta todavía una puesta a punto debido a su edad, una remodelación básica con la que mejorar un poco sus capacidades.

A la compra de la más que necesaria embarcación, el club se puso manos a la obra para la, asimismo, necesaria financiación de cara a afrontar un reto –“siempre difícil”– como es el de sacar una trainera. Ahí se encontraron con el apoyo incondicional del Concello, que ejercerá también de organizador de la regata que en las fechas estivales tendrá lugar en las aguas cedeiresas. Un apoyo, en este caso más anímico, que también se encontraron en el pueblo. “La gente está muy implicada, le da mucha importancia al remo tradicional”, comenta Hermida, “hay señores que me cuentan sus recuerdos de cuando ellos eran patrones. Estamos ansiosos de que llegue la regata, porque sabemos que la gente va a responder, aunque es también mucha responsabilidad”.

A seis meses vista y con pocas sesiones de trabajo en los brazos, hablar de objetivos parece más una tarea adivinatoria que realista, si bien una meta factible parece la de “acabar por el medio de la tabla”, como apunta el presidente. Aunque más que de resultados, en la entidad de Cedeira se centran en apuntalar un proyecto que provoca mucha ilusión en toda la villa.