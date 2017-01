El Rally de Ferrol se traslada a principios del mes de julio

Por tercera vez en tres años, el Rally de Ferrol cambiará de fecha. Si en la última edición la Escudería Ferrol tuvo que trasladar la tradicional celebración del evento desde agosto a mayo debido a las nuevas exigencias de la Dirección General de Tráfico, en este caso han sido los requerimientos de la FIA los que han obligado de nuevo a “mover” la cita ferrolana, que verá la luz los días 7 y 8 de julio –viernes y sábado–.

Y es que, para adaptarse a los requerimientos del Campeonato Europeo, los rallys de Canarias y Adeje se han retrasado acarreando así modificaciones en otras citas como la departamental.

Las nuevas fechas y, sobre todo, el hecho de que pueda seguir disputándose a lo largo de dos días, agradan a la organización del evento ferrolano y, así, el presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, alababa las ventajas de contar con “más horas de luz” como un plus que facilitará las cosas a la organización, hará más vistosa la prueba y la convertirá en más atractiva para los participantes, “porque este es un rally que tiene fama de ser difícil para tomar notas y con más luz resulta más cómodo para los pilotos, que no necesitan ni conocer tanto el terreno ni entrenar tanto sobre él”.

A esta circunstancia se suma, además, que la cita está encuadrada ya en período vacacional y que, además, llega justo en el ecuador del Nacional, por lo que, si la Federación Española vuelve a obligar a los pilotos a participar en un mínimo de pruebas en esta primera parte del campeonato, algunos estarán “obligados” de acudir a Ferrol. Con las fechas cerradas, desde la organización se han puesto ya manos a la obra para lograr que esta cuadragésimo octava edición resulte nuevamente un éxito. “Habrá algún cambio, pero no demasiados”, advierte Castrillón.