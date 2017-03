Rafa García abre etapa en el Racing tras afrontar su primer entrenamiento

En la jornada de ayer comenzó a entrenar con los que van a ser sus compañeros hasta el final de temporada el centrocampista Rafa García, el último fichaje del conjunto racinguista para intentar garantizar cuanto antes su continuidad en la categoría.



Una vez que terminó la sesión de entrenamiento, el futbolista fue presentado en un acto en el que estuvo acompañado por el vicepresidente del Consejo de Administración del Racing y el entrenador.



José Criado decía que “fue una petición del entrenador y el club ha hecho un esfuerzo para traerlo, pero teníamos que hacerlo, porque Tena se está comportando muy bien con el club y también quiero agradecer al jugador, porque también ha puesto mucho de su parte para poder estar aquí”.



Por su parte Rafa García señalaba que “con Miguel Tena tengo relación de haber jugado con él y tan pronto rescindí el contrato se puso en contacto conmigo. Le agradezco su insistencia, porque mi intención era seguir en la misma categoría, pero vengo a un club con mucha historia y estoy aquí para tratar de ayudar al equipo”.



El mediocentro también añadía que “ahora me toca a mi devolver la confianza con buen juego y buen rendimiento para lograr el objetivo”.



En cuanto a lo que espera de él el club verde, el futbolista manifiesta que “entiendo que apuntalar el equipo en el aspecto competitivo. Vengo de una categoría superior y eso se debe de notar. Lo que quiero ahora es ponerme bien de ritmo y luego jugar cuando el ‘míster’ lo estime oportuno”. Rafa García también fue sincero al reconocer que “no he visto mucho al equipo, pero sé que le gusta jugar bien y a mi me beneficia, porque soy un mediocentro defensivo que quiere tener contacto con el balón”.



En cuanto a porqué se decantó por el Racing, el jugador comentaba que “con todo el mundo que he hablado y viendo las opciones que me surgieron, esta era, sin duda, la mejor opción por historia, por el club y creo que he acertado y espero que el tiempo me dé la razón. Estoy con muchas ganas”.



El último en tomar la palabra fue el entrenador racinguista, Miguel Ángel Tena, que destacaba que “es un caso especial, porque ya lo intenté fichar la temporada pasada y ahora, en el mercado invernal era una de nuestras primeras opciones. Nos da otra alternativa en el centro del campo, en donde estamos muy escasos de jugadores. Tengo que agradecerle que para estar aquí, aceptó unas condiciones muy distintas a las que tenía en Segunda”.



Además, el técnico añadía que “nos va a ayudar y nos va a aportar mucho. Va a crear competencia en el equipo y la idea es contar con él en la convocatoria del fin de semana”.