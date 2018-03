El Racing visita uno de los campos más complicados

No va a ser fácil el partido que el domingo va a jugar el Racing en el campo del polideportivo Vicente del Bosque ante el Unión Adarve, ya que se trata de uno de los terrenos de juego más complicados del grupo.

Una de las cosas más significativas del rival del equipo ferrolano es que no cobra entrada por presenciar sus partidos, ya que el acceso al campo es libre y sin tener que pasar por taquilla. Además, el equipo que prepara Víctor Cea se crece cuando juega delante de sus seguidores, como lo demuestran los números que presenta en su feudo, ya que ahí es donde ha sumado 22 de los 36 puntos que tiene en su casillero y que le dejan muy cerca de conseguir la permanencia en la categoría.

El equipo del barrio madrileño del Pilar rentabilizada muy bien los goles que anota en su campo, además de que es complicado de batir para conseguir buenos resultados. Hasta la fecha, el Unión Adarve ha sido capaz de ganar seis encuentros como local, empató otros tantos, mientras que solo ha perdido uno, lo que da buena muestra de su potencial delante de su afición. Solo el San Sebastián de los Reyes ha podido llevarse los tres puntos del campo madrileño y el Racing aspira a ser el segundo.



Para ello, el cuadro de la ciudad naval necesita no cometer fallos y tratar de estar lo más acertado posible en las ocasiones que sea capaz de generar ante la portería contraria, ya que su rival se suele mostrar firme en tareas defensivas.

Cabe recordar que en el encuentro de la primera vuelta, disputado en A Malata, el conjunto madrileño se llevó los tres puntos, ya que el tiempo reglamentario finalizó con el triunfo visitante por un marcador de 1-2.

El Unión Adarve es uno de los equipos que tiene menos presupuesto del grupo y la mayoría de sus jugadores comparten el fútbol con el trabajo o los estudios.