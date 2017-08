El Racing ultima la llegada de un defensa central

Quedan solo tres días para que se cierre el plazo de fichajes del mercado estival y el Racing sigue rastreando el mercado en busca de un defensa central que cubra la única ficha sénior que el equipo departamental tiene libre en este momento.

Desde hace varias semanas en el club departamental están trabajando intensamente en busca de ese futbolista que complete la zaga, ya que solo hay dos jugadores específicos de esa demarcación y ya quedó demostrado la semana pasada, con la lesión de Nano, que es vital fichar un hombre para ese puesto, para que no tenga que suplir las bajas algún compañero que no está habituado a esa demarcación.

En Ponferrada actuó Jacobo Trigo y cumplió, ya que con anterioridad ya había jugado en esa posición, como lo hizo el año pasado en algunos encuentros con el Pontevedra, pero el centrocampista ya comentó que se encuentra más cómodo cuando juega más adelantado, aunque se adapta a lo que le pida el entrenador.

En las últimas horas parece que el cuadro verde está cerca de concretar alguna operación, ya que el técnico confirmó que hay tres futbolistas que les interesan y que han hablado con ellos, pero ninguno ha respondido todavía a la llamada del club.

Son futbolistas de un perfil alto y que quieren apurar hasta última hora sus opciones de contar un acomodo en un conjunto de Segunda División, pero en el Racing se espera que no todos lo consigan y que puedan cerrar a uno de ellos, porque el equipo lo necesita con urgencia, ya que Nano tendrá que seguir de baja por la microrrotura fibrilar que sufrió.

Tampoco en el club se descarta que se pudiera concretar la llegada de otro delantero, siempre que sea interesante y que sea sub 23, porque las licencias sénior quedarían cubiertas con la llegada de ese ansiado central. l