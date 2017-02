El Racing y el Pontevedra medirán sus fuerzas en una crisis de resultados

Ni Racing ni Pontevedra están atravesando por su mejor momento en cuanto a resultados se refiere.

El cuadro verde, después de una buena racha, en las últimas jornadas solo ha sido capaz de sumar un punto, en el enfrentamiento en el campo de El Sardinero ante el Racing de Santander, aunque hay que indicar que tiene pendiente de disputar el encuentro aplazado ante el Palencia, que le podría permitir escalar algún puesto en la tabla.



En estos momentos, la escuadra departamental está a tres puntos de la promoción de descenso y a cuatro puntos de las plazas que conllevarían jugar la próxima campaña en la Tercera División.



El preparador físico, Fran Beade comenta que “está claro que necesitamos victorias para escapar cuanto antes de las posiciones complicadas, porque en las segundas vueltas es más difícil puntuar y eso se está comprobando con todos los equipos, porque la semana pasada perdió la Cultural Leonesa ante el Boiro y por las cinco jornadas que lleva el Pontevedra sin hacerlo”.



En una situación parecida en estos momentos está el equipo que visita A Malata el domingo, aunque, a pesar de la sequía que atraviesa de buenos resultados, el conjunto granate se mantiene en la cuarta plaza del grupo, en posiciones de promoción de ascenso a Segunda División. Aunque llegó a tener hasta once puntos de renta sobre sus más inmediatos perseguidores, que ahora se sitúan a tres y cuatro puntos, por lo que no se puede permitir más errores, si no quiere ver como lo superan.



Desde que en el partido ante el Guijuelo, el delantero Mario Barco dejó al equipo por una lesión, los pupilos de Luisito no han sido capaces de anotar, lo que le ha llevado a sumar pocos puntos en las últimas jugadas aunque, salvo en el enfrentamiento ante el Celta B, es un equipo que no es fácil de batir, porque tiene una gran intensidad a lo largo de toda la confrontación.



Por ello, se espera un partido intenso y en el que el que sea capaz de adelantarse en el marcador, tendrá muchas opciones de conseguir un buen resultado.



Los componentes de la plantilla racinguista se ejercitaron ayer en las instalaciones de A Malata y se pudo comprobar que Sergio de Paz va incrementando su participación en el trabajo del grupo, por lo que podría tener ­opciones de entrar en la convocatoria para el choque ante la formación pontevedresa.



En el equipo esperan poder retornar a la senda del triunfo en esa contienda para intentar alejarse de la zona complicada de la tabla. Para ello, esta mañana, a las 10.30 horas, se iniciará otra sesión de entrenamiento, en la que el cuerpo técnico seguirá planificando la contienda del domingo.