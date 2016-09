El Racing pierde a Nano durante varias semanas por una microrrotura

Los jugadores del Racing viven con más tranquilidad esta semana después de conseguir en Palencia la primera victoria de la campaña, lo que alivió la situación en la tabla.

El triunfo ha permitido que el equipo escapara de las posiciones de descenso, lo que anímicamente siempre es importante para los integrantes de la plantilla, que ya piensan en alcanzar la segunda victoria consecutiva en la contienda que dirimirán el domingo en el campo de A Malata ante el Celta B.

En los dos últimos partidos, parece que el técnico Míchel Alonso ha dado con el once tipo, ya que solo hizo una variación en el equipo que puso en liza en las confrontaciones ante el Racing de Santander y el Palencia.

Ahora, lo que preocupa es que se recuperen los jugadores que están con problemas físicos, para el choque ante el filial olívico.

De tierras palentinas llegaron con problemas Nano y Pablo Rey. El médico del club, Carlos Brage, comenta que “Nano sufre una microrrotura en el soleo de la pierna izquierda, aunque hasta mañana -por hoy- no recibiré el informe de la resonancia que le hicieron. Seguramente será baja entre dos y tres semanas”. Este es un nuevo contratiempo para el cuerpo técnico.

Por lo que se refiere al capitán del cuadro verde, el galeno señala que “sufre una contractura en el isquio de la pierna derecha. Ayer estaba muy contracturado y también vamos a esperar un par de días para ver cómo va evolucionando”.

Además, añade que “le realizamos una ecografía y se comprobó que no tiene ninguna rotura, por lo que habrá que esperar para saber si puede llegar a tiempo al partido del domingo”.

El otro jugador que está con problemas físicos es Dani Benítez. Sobre él, Carlos Brage comenta que “está en la última fase de la recuperación con Fran Beade y hay que tener en cuenta que es futbolista que ha estado dos años parado y su tono muscular no es el más adecuado, por lo que hay que tener muchas precauciones para que no rompa en otro sitio”.

El galeno también destaca que “hay que tener calma. Cuando sus sensaciones sean buenas y Fran también las tenga, será su momento. Espero que esta semana o la que viene pueda volver a jugar”.

Un tema del que no se habla demasiado es del Aitor Pascual. El club decidió apostar por él para ser el lateral derecho del equipo, pero una lesión en el hombro obligó a fichar a otro futbolista para su demarcación.

Después de varios meses todavía no se sabe cuando va a pasar por el quirófano, ni quién va a ser el encargado de operarlo, lo que conlleva que tardará más tiempo en retornar a los terrenos de juego.

Carlos Brage comenta que “cuando sufrió la lesión no fue por la mutua y sí por la Seguridad Social, por lo que cuando fuimos a la consulta con la mutua, dijeron que no se había cursado el parte en su momento y que la lesión era antigua por lo que no lo operaría Canedo”.

El médico del conjunto racinguista también señala que “la madre quiere unas cosas y el club tiene los canales que tiene por la mutualidad, por lo que deben de tomar una determinación cuanto antes, porque el gran perjudicado es el chico, que no puede jugar. Espero que se ponga pronto de acuerdo con el club y se solucione el tema”.