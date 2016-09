Desde el Racing piden tranquilidad para superar la situación del equipo

Hacía años que el Racing no se veía en la cuarta jornada del campeonato de liga con solo dos puntos y a diez de los primeros clasificados.

El mal inicio del cuadro verde conlleva un malestar entre los aficionados del conjunto ferrolano, ya que se “vendió” por parte de los dirigentes que se iba a formar un proyecto para intentar ser primero -eso indicó el consejero delegado en la presentación del entrenador-, pero el equipo deja muchas incógnitas por resolver. Varios de los jugadores que llegaron al equipo esta campaña no están respondiendo a las expectativas con las que venían y eso hace que el rendimiento no sea el esperado. Eso se refleja en una menor afluencia de aficionados en las gradas, como quedó demostrado en el choque ante uno de los conjuntos más históricos de la categoría, como el Racing de Santander, en el que apenas se superaban las mil personas en las gradas de A Malata.

Desde el club se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad de cara al exterior, pero hay ­preocupación por la marcha del equipo y por las carencias que se atisban en los encuentros disputados hasta el momento.

En el twitter del cuadro verde ayer colgaron el mensaje “este equipo no se rinde y seguirá trabajando duro. No hemos empezado bien la temporada, pero trabajamos para terminarla perfecta”.

Míchel Alonso comentaba ayer sobre la situación que “claro que tiene que existir preocupación por la marcha del equipo. Solo nos queda trabajar más duro y esperar que se vaya mejorando, como creo que pasó en el encuentro ante el Racing de Santander, en el que no merecimos perder”.

Lo que parece claro es que se acabaron las concesiones en A Malata, porque suman dos derrotas consecutivas, si se quiere estar en la lucha por la parte alta de la tabla. Un conjunto que quiere meterse en la promoción de ascenso tiene que hacerse fuerte en su campo y, por ahora, el cuadro verde, no se muestra así, ya que todavía no ha sido capaz de anotar ningún tanto.

El preparador del conjunto departamental, también reconoce que “es cierto que no estamos anotando mucho, pero tampoco encajamos demasiado. Tenemos que estar más fuertes en defensa y no recibir goles como el del domingo y, a partir de ahí, tratar de ir creciendo”.

Una de las principales carencias que está mostrando el cuadro ferrolano es que no es capaz de generar peligro por las bandas, ya que sus jugadores se muestran incapaces a la hora de desbordar a sus contrincantes. Por ello, la recuperación de Dani Benítez se hace vital para que pueda cambiar ese panorama, y para que los rivales tengan que estar más atentos a las evoluciones de uno de los jugadores más importantes de la categoría.

Míchel Alonso comenta que “nos falta algo de velocidad y esperemos que cuando se recupere Dani Benítez podamos hacer más daño por las bandas. También tenemos que apretar un poco más en el centro del campo, aunque el domingo con la entrada de Juan Martínez robamos más balones y tuvimos más intensidad”.

En el club departamental esperan que Dani Benítez ya pueda estar en condiciones de jugar el domingo ante el Palencia, aunque dependerá de como vaya la evolución a lo largo de esta semana y de las sensaciones del futbolista.