El Racing, pendiente de las salidas

El Racing está a la espera de conocer el futuro de los tres futbolistas a los que ya ha comunicado que en la segunda parte no van a disponer de demasiados minutos de competición –Velayos, Álex Felip y Sergio Martín– para, a partir de ahí, acometer incorporaciones a su plantilla. Sin embargo, el hecho de que ninguno de ellos haya encontrado un destino en el que continuar su carrera en la segunda vuelta ralentiza los posibles movimientos de cara al último tramo de la liga regular del grupo I de Segunda B.

De todos ellos, Álex Felip es el que más minutos ha jugado en lo que va de campeonato liguero. Los 911 que suma en los quince partidos en los que participó no lo sitúan entre los que menos han intervenido de la plantilla. Sin embargo, su presencia en las alineaciones titulares ha ido de más a menos y, desde la llegada de Tena al banquillo, sus apariciones en los planes del preparador han sido más discontinuas.

El segundo que más minutos de competición acumula es Velayos, que ha disputado 779 en los diez encuentros en los que ha tomado parte. Después del período inicial que necesitó para adquirir el tono físico necesario, en las últimas jornadas se asentó en la titularidad como lateral derecho. Sin embargo, el preparador racinguista, desde su llegada, ha dado muestras de no confiar demasiado en él, algo que confirmó hace unos días con motivo de la puesta de largo de Laro Setién como nuevo racinguista.

Por último, Sergio Martín ha disputado solo 661 minutos, repartidos en once encuentros, en lo que va de primera vuelta. La irregularidad a la hora de ser alineado ha sido su principal característica a lo largo de los primeros 19 partidos. Él insiste, sin embargo, en que su intención es la de triunfar en el Racing en lo que queda de temporada.